Kup laptop dla nauczyciela i zyskaj dodatkowo zestaw o wartości 450 zł za złotówkę!

Wybór laptopa to ważna decyzja, zwłaszcza gdy zależy nam na optymalnym stosunku jakości do ceny oraz w sytuacji, gdy ten sprzęt jest naszym narzędziem pracy. Dwa interesujące modele, które obecnie można nabyć w Media Expert, to Lenovo V15 G5 IRL oraz Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL. W poniższym artykule omówimy ich specyfikacje, dostępne promocje oraz dodatkowe korzyści, jakie można uzyskać dzięki "Bonowi dla nauczyciela".













Lenovo V15 G5 IRL







Lenovo V15 G5 IRL to laptop wyposażony w 15,6-calowy ekran oraz procesor Intel Core i5-120U. Posiada 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB, co gwarantuje szybkie działanie systemu operacyjnego Windows 11 Home. Ten model idealnie sprawdzi się zarówno do pracy biurowej, jak i do codziennego użytku. Warto zwrócić uwagę na promocję w Media Expert – używając kodu ME0602-050325 (ważnego do 05.03.2025) można obniżyć cenę o 100 zł. Dla posiadaczy "Bonu dla nauczyciela" laptop ten dostępny jest za jedyne 99 zł.

Sprawdź ofertę Lenovo V15 G5 IRL





Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL







Drugi model to Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL z procesorem Intel Core i5-13420H oraz 16-calowym ekranem WUXGA. Posiada 16 GB pamięci DDR5 oraz 512 GB dysk SSD M.2, co zapewnia wysoką wydajność i niezawodność. System operacyjny Windows 11 Pro oraz trzyletnia gwarancja onsite to dodatkowe atuty tego modelu. Dzięki "Bonowi dla nauczyciela" jego cena wynosi 1149 zł.

Sprawdź ofertę Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL



Dodatkowe korzyści i promocje







W Media Expert, pełna oferta w kategorii "Laptopy dla nauczyciela" dostępna jest na stronie LAPTOPY DLA NAUCZYCIELA. Dodatkowo, obecnie trwa promocja, w ramach której za 1 zł można otrzymać:



Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2810e o wartości 199,99 zł



Antywirus NORTON 360 Deluxe 50GB 5 URZĄDZEŃ 1 ROK Kod aktywacyjny o wartości 149,99 zł



Mysz XQUANTUM WM400G o wartości 69,99 zł



Podkładka pod mysz XQUANTUM MP200G o wartości 31 zł





Podsumowując, oferta Media Expert obejmuje nie tylko atrakcyjne ceny laptopów, ale również dodatkowe korzyści i promocje, które czynią zakupy jeszcze bardziej opłacalnymi. To doskonała okazja dla nauczycieli, aby wyposażyć się w nowoczesny sprzęt komputerowy i niezbędne akcesoria.



- - - - -





