Sprawdź monitor ACER Nitro XZ271U P3. Idealny wybór dla miłośników gier w super cenie!

Autor: Adam | 18:04 Monitor ACER Nitro XZ271U P3 to propozycja, która zainteresuje wszystkich graczy oraz osoby poszukujące monitora o wysokiej wydajności. Ten 27-calowy model z zakrzywionym ekranem, rozdzielczością 2560x1440 pikseli oraz częstotliwością odświeżania 180Hz zapewnia wyjątkowe wrażenia wizualne. Krótki czas reakcji wynoszący 1 ms [VRB] sprawia, że obraz jest płynny i bez opóźnień. Model ten jest dostępny w ofercie Media Expert, gdzie można go nabyć w atrakcyjnej cenie z kodem promocyjnym PNW0702-160225. Promocja trwa do 16 lutego 2025 roku i jest częścią oferty walentynkowej. Więcej przecenionych produktów z tej okazji znajduje się na specjalnej stronie sklepu.



Specyfikacja techniczna

Monitor ACER Nitro XZ271U P3 wyróżnia się szeregiem zaawansowanych funkcji, które przekładają się na komfort użytkowania i jakość obrazu. Ekran o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2560x1440 pikseli oferuje szczegółowy i wyraźny obraz, idealny do gier, pracy i rozrywki. Zakrzywiony wyświetlacz zapewnia lepsze wrażenia wizualne, sprawiając, że użytkownik czuje się bardziej zanurzony w akcji.

Częstotliwość odświeżania na poziomie 180Hz oraz czas reakcji 1 ms [VRB] sprawiają, że monitor ten idealnie nadaje się do dynamicznych gier, gdzie każdy milisekundowy przestój może zadecydować o wyniku rozgrywki. Technologia Adaptive-Sync eliminuje zacięcia i rozrywanie obrazu, co dodatkowo poprawia płynność i komfort gry.







Ergonomia i design

ACER Nitro XZ271U P3 posiada regulowaną podstawę, która umożliwia dostosowanie wysokości i kąta nachylenia ekranu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Matowy wyświetlacz redukuje odbicia światła, co jest szczególnie przydatne w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Smukły design i wąskie ramki sprawiają, że monitor prezentuje się nowocześnie i elegancko.



Łączność i dodatkowe funkcje

Monitor wyposażony jest w różne porty, w tym HDMI i DisplayPort, co pozwala na łatwe podłączenie do różnych urządzeń. Dodatkowo, model ten oferuje funkcje ochrony oczu, takie jak redukcja niebieskiego światła i technologia Flicker-Free, które zmniejszają zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.



Promocja walentynkowa w Media Expert

Aktualnie monitor ACER Nitro XZ271U P3 można nabyć w promocyjnej cenie 789 zł, korzystając z kodu PNW0702-160225. Promocja obowiązuje tylko do 16 lutego 2025 roku i jest częścią oferty walentynkowej, która obejmuje szereg innych produktów dostępnych na stronie Pomysły na prezent - Walentynki.



Podsumowanie

Monitor ACER Nitro XZ271U P3 to doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości obrazu i płynności w grach. Dzięki zakrzywionemu ekranowi, wysokiej częstotliwości odświeżania oraz krótkim czasem reakcji, monitor ten spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Obecna promocja w Media Expert to świetna okazja, aby nabyć ten model w atrakcyjnej cenie i cieszyć się jego zaletami w codziennym użytkowaniu.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





