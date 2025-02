Poniedziałek 10 lutego 2025 Valve zakazuje gier na Steamie, które zmuszają graczy do oglądania reklam

Autor: Adam | źródło: TechPowerUp | 22:13 Valve zaktualizowało zasady swojej platformy Steam, aby zapobiec wprowadzaniu reklam w stylu mobilnym do rynku gier na PC. Nowe wytyczne, niedawno dodane do regulaminu Steam, wyraźnie zakazują jakiejkolwiek gry, która wymaga od graczy oglądania lub interakcji z reklamami w celu kontynuowania rozgrywki. Zgodnie z nowymi zasadami deweloperzy muszą usunąć wszelkie systemy reklamowe, które zmuszają graczy do angażowania się w treści promocyjne jako warunek rozgrywki.



Gry, które opierają się na obowiązkowych reklamach jako formie nagród lub postępu, nie będą dopuszczane na Steam. Chociaż partnerstwa promocyjne i lokowanie produktów nadal są dozwolone, model wymuszonych reklam nie będzie już wspierany.



Gry mobilne często obciążają graczy niechcianymi przerwami reklamowymi. Valve zachęca teraz deweloperów do poszukiwania alternatywnych modeli monetyzacji, takich jak jednorazowy zakup, opcjonalne mikropłatności lub pakiety dodatkowej zawartości (DLC).



„Jeśli przychody twojej gry opierają się na reklamach na innych platformach, będziesz musiał znaleźć nowy model monetyzacji, aby móc opublikować ją na Steam” — informuje przewodnik cenowy Valve.



Oprócz zakazu wymuszonych reklam Valve wprowadziło także nową funkcję dla gier w fazie wczesnego dostępu. Pokazuje ona czas, jaki upłynął od ostatniej aktualizacji, co zapewnia graczom większą przejrzystość w kwestii postępów w rozwoju gry.



Wyraźnie sprzeciwiając się agresywnym reklamom w grach, Valve walczy z modelami znanymi z gier mobilnych, które zmuszają użytkowników do oglądania niechcianych treści. Dzięki swojemu zaangażowaniu w jakość ekosystemu Valve dba o to, by Steam pozostał zaufaną platformą dla graczy poszukujących czystej rozgrywki bez reklam. Inne platformy mogły by pójść w ich ślady.





