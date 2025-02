Wtorek 11 lutego 2025 Procesory Intel Nova Lake mają mieć do 52 rdzeni

Autor: Zbyszek | źródło: X.com | 17:04 Najnowsza generacja procesorów Intela, czyli Core Ultra 200 o nazwie kodowej Arrow Lake nie przyniosła dużego wzrostu wydajności w porównaniu do poprzednich procesorów Core 13. i 14. generacji. Sytuacja może być radykalnie inna w 2026 roku, kiedy debiutować będą następne procesory Intela. Mowa o modelach ukrywanych pod nawą kodową Nova Lake, które mają być wytwarzane w litografii 18A. Według ostatnich doniesień procesory te we flagowych wersjach otrzymają łączni 52 rdzenie. Będzie to: 16 wydajnych rdzeni Coyote Cove, 32 efektywne rdzenie Arctic Wolf i cztery dodatkowe rdzenie Arctic Wolf-LP ukryte w chiplecie SOC.



Pod względem architektury procesory Nova Lake mają powielić podejście zastosowane w znanym nam już procesorach laptopowych Meteor Lake - jako podstawowe uruchomione będą cztery rdzenie Arctic Wolf-LP z chipletu SOC, a pozostałe rdzenie będą uruchamiane w razie wystąpienia zwiększonego obciążenia.



Ponadto Intel ma też w Nova Lake zastosować rozwiązanie lubiane przez AMD - wydajne i efektywne rdzenie będą znajdować się w dwóch chipletach (w każdym 8 wydajnych + 16 efektywnych rdzeni) - mocniejsze odmiany procesorów otrzymają po dwa chiplety z rdzeniami, a słabsze odmiany procesorów otrzymają jeden chiplet z rdzeniami.



Debiutu procesorów Nova Lake można spodziewać się jesienią 2026 roku.





