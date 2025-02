Wtorek 11 lutego 2025 Intel podobno wybrał już nowego prezesa i dyrektora (CEO)

Autor: Zbyszek | źródło: TrendForce | 18:20 Pierwszego grudnia ubiegłego roku Pat Gelsinger, dotychczasowy prezes i dyrektora (CEO) firmy Intel został zmuszony przez zarząd do złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska i odejścia na emeryturę. Przez ostatnie dwa miesiące zarząd Intela miał aktywnie poszukiwać nowego prezesa i dyrektora (CEO), i według ostatnich informacji taka osoba została wybrana w ostatnich dniach. Wciąż są to tylko nieoficjalne doniesienia, ale według nich nowym prezesem i dyrektorem Intela zostanie Thomas Caulfield, dotychczas pełniący taką samą rolę w GlobalFoundries.



Thomas Caulfield ma pokierować GlobalFoundries jeszcze do końca kwietnia, po czym 28 kwietnia zastąpi go Tim Breen, dotychczasowy wiceprezes i dyrektor operacyjny GlobalFoundries. Natomiast Thomas Caulfield w zbliżonym terminie (w ostatnich dniach kwietnia) ma zostać ogłoszony nowym prezesem i dyrektorem generalnym Intela.



Thomas Caulfield dołączył do GlobalFoundries w 2014 roku jako szef amerykańskiego oddziału firmy oraz dyrektor fabryki zlokalizowanej w USA w stanie Nowym Yorku. Prezesem i dyrektorem generalnym GlobalFoundries został po czterech latach, na początku 2018 roku. Przed dołączeniem do GlobalFoundries przez 17 lat zajmował ważne stanowiska inżynierskie i kierownicze w IBM. Z wykształcenia ma tytuł magistra fizyki oraz doktorat z inżynierii materiałowej uzyskany na uczelni Columbia University. Ma obecnie 65 lat, czyli jest w podobnym wieku, jak Pat Gelsinger.









