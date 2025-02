Poniedziałek 17 lutego 2025 Nie przegap tej okazji w Media Expert! Inno3D GeForce RTX 4070 SUPER Twin X2 12GB w świetnej cenie

Autor: Adam | 22:05 W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej karcie graficznej Inno3D GeForce RTX 4070 SUPER Twin X2 12GB, która stała się istotnym punktem odniesienia dla entuzjastów technologii oraz graczy. Inno3D, znana ze swojej dbałości o jakość i wydajność, oferuje w swoim najnowszym modelu RTX 4070 SUPER połączenie nowoczesnej architektury, wysokiej mocy obliczeniowej oraz innowacyjnych funkcji graficznych.



Architektura i technologia

GeForce RTX 4070 SUPER została zbudowana na bazie architektury NVIDIA Ada Lovelace. Dzięki temu karta oferuje zwiększoną wydajność obliczeniową oraz większą efektywność energetyczną w porównaniu z poprzednimi generacjami. Nowa architektura wspiera także technologię DLSS 3.1, co pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie mocy obliczeniowej GPU oraz zapewnia płynniejsze działanie gier przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu.



Wydajność i testy

Model Inno3D RTX 4070 SUPER Twin X2 wyposażony jest w 12 GB pamięci GDDR6X, co czyni go znakomitym wyborem zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów zajmujących się obróbką wideo oraz renderingiem 3D. W testach wydajności karta ta osiąga imponujące wyniki, pozwalając na płynne granie w rozdzielczości 4K oraz obsługę najbardziej wymagających tytułów. Dzięki chłodzeniu Twin X2, karta pracuje w niższych temperaturach, co przekłada się na jej dłuższą żywotność oraz stabilność działania.



Funkcje i Zastosowanie

Inno3D GeForce RTX 4070 SUPER Twin X2 to nie tylko wydajność, ale również szereg funkcji, które sprawiają, że karta jest wyjątkowa. Obsługa ray tracingu w czasie rzeczywistym umożliwia generowanie realistycznych efektów świetlnych oraz cieni w grach. Technologia NVIDIA Reflex zmniejsza opóźnienia, co jest szczególnie ważne dla graczy e-sportowych. Wbudowany encoder NVIDIA NVENC sprawia, że karta idealnie nadaje się do strumieniowania oraz tworzenia treści wideo.







Promocja w Media Expert

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem tej karty graficznej, warto skorzystać z bieżącej promocji w sklepie Media Expert. Używając kodu rabatowego T1702-230225, możesz nabyć Inno3D GeForce RTX 4070 SUPER Twin X2 12GB w cenie 2699 zł! Promocja obowiązuje do 23.02.2025 lub do wyczerpania zapasów, dlatego warto się pospieszyć.



Podsumowanie

Inno3D GeForce RTX 4070 SUPER Twin X2 12GB to karta graficzna, która łączy wysoką wydajność, nowoczesne technologie oraz przystępną cenę. Jej możliwości w zakresie gamingu, obróbki wideo oraz tworzenia treści sprawiają, że jest to produkt warty uwagi zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert







