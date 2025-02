Poniedziałek 17 lutego 2025 Intel namawiany do sprzedaży części swoich fabryk firmie TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:35 Według ostatnich informacji administracja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych prowadzi rozmowy z Intelem na temat wyjścia firmy z aktualnego kryzysu. Ostatnio podczas nich miała pojawić się propozycja, aby Intel sprzedał około 20 procent swojego działu Intel Foundry Services tajwańskiej firmie TSMC. W praktyce miałoby to polegać na sprzedaży TSMC jednej lub dwóch amerykańskich fabryk Intela. Dawny gigant zyskałby dzięki temu cenny zastrzyk finansowy i uniknął gorszej opcji, jaką wydaje się podział na dwie osobne firmy i całkowite wydzielenie fabryk układów scalonych do innego podmiotu.



Natomiast firma TSMC w przejętych fabrykach mogłaby tylko zmodernizować linie produkcyjne i dzięki temu szybciej przenieść część swojej produkcji z Tajwanu do USA, niż w przypadku budowy swoich kolejnych amerykańskich fabryk całkowicie od nowa. Pojawienie się tych informacji spowodowało wzrost cen akcji Intela o kilkanaście procent. Nie wiadomo jednak, czy tajwańskie TSMC będzie zainteresowane takim rozwiązaniem.



W całej historii zgadza się to, że Intel sprzedaje teraz znacznie mniej procesorów niż 2-3 lata temu, i wiele z jego fabryk pracuje z obniżonymi mocami produkcyjnymi. Rezygnacja z posiadania jednej lub dwóch fabryk nie byłaby dla Intela żadnym problemem pod względem możliwości produkowania układów scalonych, a tylko czymś w rodzaju zrzucenia części balastu.





