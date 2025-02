Poniedziałek 17 lutego 2025 Karty Intel ARC 3. generacji z GPU wytwarzanymi przez Intela

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 18:16 W przypadku pierwszych dwóch generacji kart graficznych Intel ARC, za produkcjię układów krzemowych do nich odpowiedzialna była firma TSMC. Intel zlecił w 2022 roku tajwańczykom produkcję GPU dla kart ARC 1. generacji w litografii 6nm, a w ubiegłym roku porozumiał się w kwestii produkcji GPU dla kart ARC 2. generacji w litografii 5nm od TSMC. Tymczasem najnowsze informacje wskazują, że na tym dotychczasowa współpraca się zakończy. Kiepska sytuacja finansowa Intela miała spowodować, że firmy nie stać na zamówienie GPU dla kart ARC. 3. generacji (Celestial) w litografii 3nm TSMC.



Z tego powodu Intel do wytwarzania układów krzemowych dla następnej generacji kart ARC ma wykorzystać jedną ze swoich własnych litografii. Na tem moment brak jest doniesień jaka to będzie litografia. Można tylko dodać, że Intel nie dużego wyboru - może zastosować litografię "Intel 3" o parametrach porównywalnych jak procesy 5nm i 4nm TSMC, lub swoją najnowszą litografię 18A, jeśli zostanie ona przez najbliższe miesiące odpowiednio dopracowana.





