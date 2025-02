Poniedziałek 17 lutego 2025 Procesory Ryzen Olympic Ridge otrzymają do 24 rdzeni ZEN 6

Autor: Zbyszek | źródło: Moore Law Is Dead | 18:58 Kanał Moore Law Is Dead, znany ze sprawdzających się informacji podał, że jest już całkowicie pewne, że po raz pierwszy od kilku lat firma AMD zdecyduje się zwiększyć liczbę rdzeni z swoch procesorach konsumenckich. Ich następna generacja dla podstawki AM5 o nazwie kodowej Olympic Ridge ma otrzymać do 24 rdzeni ZEN 6, umieszczonych w dwóch chipletach CCD, po 12 rdzeni w każdym z nich. Nowe chiplety CCD będą wytwarzane w litografii N3E firmy TSMC, i będą połączone z całkowicie nowym chipletem IOD, produkowanym w litografii 5nm i wyposażonym w jednostkę NPU (Neural Processing Unit).



Jeśli chodzi o nazewnictwo, AMD ma dodać do nazwy nowych Ryzenów dopisek "AI", podobnie jak w przypadku ostatnich procesorów dedykowanych dla komputerów przenośnych.



Autorzy kanału Moore Law Is Dead twierdzą też, że mieli już możliwość zobaczenia próbek inżynierskich przyszłych procesorów oraz dokładnych fotografii nowych chipletów CCD oraz IOD, i na tej podstawie przygotowali renderowane grafiki przedstawiające wygląd przyszłych desktopowych procesorów Olympic Ridge oraz laptopowych procesorów Medusa Point. Prezentujemy je poniżej.









