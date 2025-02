Poniedziałek 17 lutego 2025 AIDA64 v7.60, zmiany w SensorPanel, wsparcie GeForce RTX 5000

Autor: Adam | źródło: FinalWire | 19:06 Dziś światło dziennie ujrzała nowa wersja AIDA64 - bardzo popularnego narzędzia do testowania i monitorowania pracy procesorów i kart graficznych. W ramach ciągłego zaangażowania w bezpieczeństwo i wydajność, przy współpracy z firmą Microsoft, wdrożono szereg usprawnień w sterowniku jądra AIDA64. Te ulepszenia zapewniają lepszą ochronę, stabilność i kompatybilność dla wszystkich użytkowników. Wraz z wydaniem AIDA64 v7.60 wprowadzono zaktualizowany sterownik jądra, który zawiera wszystkie niezbędne poprawki.









Ulepszenia szablonu SensorPanel Core



SensorPanel oferuje doskonały punkt wyjścia dzięki wbudowanemu szablonowi Core, zaprojektowanemu dla popularnej rozdzielczości 1024x600. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz personalizację, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem, ten szablon stanowi solidną podstawę do monitorowania i dostosowywania systemu.



W ramach tej aktualizacji SensorPanel wprowadza również:

Wykres wykorzystania GPU – teraz możesz monitorować obciążenie karty graficznej na pierwszy rzut oka.

Szeroka wersja – stworzyliśmy szeroką wersję panelu dla ekranów o rozdzielczości 1920x480.

Szablon Core charakteryzuje się eleganckim i funkcjonalnym designem, wyświetlając kluczowe metryki, takie jak temperatury CPU i GPU, prędkości wentylatorów oraz czas pracy systemu. To doskonały punkt wyjścia z dużymi możliwościami dostosowania.



Oprócz standardowej wersji 1024x600 wprowadziliśmy również format szeroki (1920x480) dla większych ekranów. Ta wersja jest dostępna do pobrania osobno jako dedykowany pakiet.



Więcej szczegółów na temat nowego szablonu znajdziesz w podręczniku użytkownika. Dodatkowo możesz tam pobrać pliki graficzne do szablonu.



Zakończenie wsparcia dla Windows 95, 98, Me

Po 30 latach wspierania systemów z rodziny Windows 95, AIDA64 osiągnęła punkt, w którym nie jest już możliwe zmieszczenie się w ograniczeniach pamięci tych archaicznych wersji systemu Windows. Systemy Windows 2000 i nowsze są nadal w pełni obsługiwane przez AIDA64 v7.60.



Wsparcie dla najnowszych technologii sprzętowych

Testy wydajności GPGPU OpenCL z obsługą wielowątkowości, szczegółowe informacje o procesorach graficznych, OpenGL i GPGPU, monitorowanie temperatury i wentylatorów chłodzących dla najnowszych kart graficznych:



AMD: Radeon RX 9070, Radeon RX 9070 XT

nVIDIA: B200, GeForce RTX 3050 A, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090 D, GeForce RTX 5090 Laptop

Obsługa ekranów LCD Asus ROG Ryujin III Series i Turing (Turzx)

Obsługa czujników zasilaczy Corsair HX1200i 2023



Możena uzyskać dostęp do nowego Podręcznika Użytkownika Online naciskając klawisz "F1" w AIDA64.





