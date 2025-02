Czwartek 20 lutego 2025 Sprawdź tę promocję w Media Expert! Urządzenie wielofunkcyjne PIXMA G3416 teraz w niższej cenie

Autor: Adam | 14:30 Potrzebujesz sprzętu, który potrafi drukować, skanować oraz kopiować? Na stronie Media Expert trwa właśnie promocja na model wyposażony dokładnie w te funkcje. Canon PIXMA G3416 to urządzenie wielofunkcyjne, które znajduje swoje zastosowanie zarówno w domowym, jak i biurowym środowisku. W artykule tym przyjrzymy się bliżej jego funkcjom, specyfikacji oraz korzyściom wynikającym z jego użytkowania. Nie zwlekaj, promocja jest ważna do 27 lutego z kodem MO1702-270225.











Specyfikacja techniczna



Canon PIXMA G3416 to urządzenie typu 3 w 1, które łączy w sobie funkcje drukarki, skanera i kopiarki. Jego główne parametry techniczne obejmują:

Technologię druku atramentowego z systemem stałego zasilania tuszem (CISS)

Rozdzielczość druku do 4800 x 1200 dpi

Prędkość druku: 8,8 obrazów na minutę (czarno-biały) i 5 obrazów na minutę (kolorowy)

Skaner płaski CIS o rozdzielczości optycznej 600 x 1200 dpi

Obsługa różnych formatów papieru, w tym A4, A5, B5, LTR i LGL



Efektywność kosztowa



Jednym z głównych atutów Canon PIXMA G3416 jest jego efektywność kosztowa. Dzięki zastosowaniu systemu stałego zasilania tuszem, użytkownicy mogą cieszyć się niższymi kosztami eksploatacji. W porównaniu do tradycyjnych kartridży, system CISS pozwala na znacznie większą ilość wydruków na jednym zestawie tuszy. Jest to szczególnie ważne w przypadku użytkowania sprzętu w biurach, gdzie drukuje się dużą ilość dokumentów.







Łatwość obsługi



Canon PIXMA G3416 została zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi. Urządzenie posiada intuicyjny panel sterowania, który umożliwia szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Dodatkowo, urządzenie wielofunkcyjne wspiera łączność bezprzewodową Wi-Fi, co pozwala na drukowanie z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Użytkownicy mogą także korzystać z aplikacji Canon PRINT, która umożliwia zarządzanie drukowaniem z poziomu urządzenia mobilnego.



Jakość druku



Jakość druku jest jednym z kluczowych aspektów, na które zwracają uwagę użytkownicy. Canon PIXMA G3416 oferuje wysoką jakość wydruków, zarówno w trybie czarno-białym, jak i kolorowym. Dzięki rozdzielczości 4800 x 1200 dpi, są one wyraźne i szczegółowe. Urządzenie doskonale radzi sobie zarówno z drukowaniem tekstu, jak i zdjęć czy grafik.



Funkcje skanowania i kopiowania



Canon PIXMA G3416 to nie tylko drukarka, ale także skaner i kopiarka. Skaner płaski CIS umożliwia skanowanie dokumentów w rozdzielczości optycznej 600 x 1200 dpi. Funkcja kopiowania pozwala na szybkie tworzenie kopii dokumentów, co jest szczególnie przydatne w środowisku biurowym. Użytkownicy mogą korzystać z różnych trybów kopiowania, takich jak kopiowanie wielostronicowe czy kopiowanie na nośniki różnych rozmiarów.



Środowisko i energooszczędność



Canon PIXMA G3416 to urządzenie, które zostało zaprojektowane z myślą o minimalizacji wpływu na środowisko. System stałego zasilania tuszem pozwala na zmniejszenie ilości odpadów związanych z wymianą kartridży. Dodatkowo, sprzęt jest energooszczędny, co przekłada się na niższe zużycie energii elektrycznej. To istotne zarówno z punktu widzenia kosztów eksploatacji, jak i ekologii.



Wsparcie techniczne i gwarancja



Canon PIXMA G3416 objęta jest wsparciem technicznym oraz gwarancją producenta. Użytkownicy mogą korzystać z pomocy technicznej, która obejmuje zarówno telefoniczne wsparcie, jak i zasoby dostępne online. Canon oferuje także regularne aktualizacje oprogramowania, które zapewniają optymalne działanie urządzenia oraz nowe funkcje.



Przykłady zastosowania



Canon PIXMA G3416 znajduje zastosowanie w różnych środowiskach. W domowym biurze może służyć do drukowania dokumentów, skanowania ważnych pism czy kopiowania materiałów edukacyjnych. W małych i średnich przedsiębiorstwach urządzenie to może być wykorzystywane do codziennych zadań biurowych, takich jak drukowanie faktur, umów czy materiałów marketingowych.



Promocja w Media Expert



Aktualnie, Media Expert oferuje model Canon PIXMA G3416 w promocyjnej cenie 444 zł. Aby skorzystać z tej oferty, należy użyć kodu rabatowego MO1702-270225. Promocja obowiązuje do 27.02.2025, więc warto się pospieszyć. Produkt jest dostępny na stronie Media Expert pod linkiem Canon PIXMA G3416.



Podsumowanie



Canon PIXMA G3416 to wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne, które oferuje wysoką jakość druku, efektywność kosztową oraz łatwość obsługi. Jego funkcje skanowania i kopiowania sprawiają, że jest to sprzęt idealny zarówno do domowego biura, jak i dla małych firm. Aktualna promocja w Media Expert, gdzie można nabyć ten model w cenie 444 zł z kodem MO1702-270225, czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym wyborem.



Więcej informacji na temat tego modelu oraz innych produktów dostępnych w promocji można znaleźć na stronie Media Expert pod linkiem Canon PIXMA G3416.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem Media Expert





