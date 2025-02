Czwartek 20 lutego 2025 Dziś premiera gry Theres a Gun in the Office

Autor: Adam | 12:19 Na dziś polskie studio Take IT Studio! (znane m.in. z Chernobylite) planuje premierę gry Theres a Gun in the Office oferowane na platformie Steam (oraz na PlayStation5). Ta gra to intensywny psychologiczny thriller survivalowy stworzony przez Macieja Dyjasa. Gra rzuca graczy w desperacki wyścig z czasem, w którym każda akcja musi być dokładnie przemyślana – jeden błąd może oznaczać koniec. Wyobraź sobie, że zostałeś porwany i uwięziony. Jesteś zamknięty w pokoju, bez jakiejkolwiek ochrony i bez pojęcia, co czeka na ciebie na zewnątrz. Twoi porywacze codziennie cię obserwują, śledząc każdy twój ruch. Za każdym razem, gdy wychodzisz z pokoju, musisz zostawić wszystko dokładnie tak, jak było – najmniejsza zmiana może oznaczać śmierć.



Masz pięć dni – od poniedziałku do piątku – by znaleźć drogę ucieczki. Jeden fałszywy ruch i twoja szansa przepada. Każda decyzja, każda sekunda jest kluczowa. Czy zdołasz przechytrzyć swoich oprawców i odzyskać wolność, czy zostaniesz uwięziony na zawsze?







Kluczowe cechy:

- Napięta, psychologiczna rozgrywka survivalowa – każda decyzja niesie konsekwencje, a jeden błąd może być śmiertelny.

- Hiperrealistyczna immersja – doświadczenie z perspektywy pierwszej osoby, w którym liczy się każdy, nawet najmniejszy szczegół.

- Historia opowiadana poprzez działanie – brak przerywników filmowych i ekspozycji, tylko desperacka walka o przetrwanie.

- Inspiracja prawdziwymi przeżyciami – głęboko osobisty projekt badający lęk, niepokój i ludzką odporność psychiczną.



Miejmy nadzieje, że ilość i jakość łamigłówek będzie na wysokim poziomie. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia trailera.













Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.