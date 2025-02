Czwartek 20 lutego 2025 Lenovo pokazuje wyniki finansowe za II kwartał roku obrotowego

Autor: Adam | 11:36 Grupa Lenovo wraz ze swoimi spółkami zależnymi ogłosiła dziś wyniki za III kwartał roku obrotowego 2024/25, odnotowując znaczny wzrost ogólnych przychodów i zysków Grupy. Przychody wzrosły o 20% rok do roku do 18,8 mld USD, co oznacza trzeci kwartał z rzędu dwucyfrowego wzrostu. Dochód netto wzrósł ponad dwukrotnie rok do roku do 693 mln USD (w tym jednorazowa ulga w podatku dochodowym w wysokości 282 mln USD) zgodnie ze standardami sprawozdawczości finansowej Hongkongu (HKFRS). Zdywersyfikowane motory wzrostu Grupy nadal przyspieszają, a udział przychodów spoza PC wzrósł o ponad cztery punkty procentowe rok do roku do 46%. Wyniki kwartału były napędzane przez skoncentrowaną strategię hybrydowej sztucznej inteligencji Grupy, zwrot w zakresie Infrastructure Solutions Group, a także dwucyfrowy wzrost zarówno w grupach Intelligent Devices Group i Solutions and Services Group.



Lenovo nadal prowadzi inwestycje w badania i rozwój, a wydatki na ten cel wzrosły o prawie 14% rok do roku do 621 mln USD. Podczas niedawnego, globalnego wydarzenia technologicznego CES 2025 Lenovo wprowadziło na rynek szereg innowacyjnych produktów, w tym pierwszy na świecie laptop AI ze zwijanym ekranem, pierwszą na świecie przenośną konsolę do gier, która pozwala graczom na swobodny wybór systemu operacyjnego Windows lub SteamOS, a także Moto AI, zdobywając 185 nagród branżowych za portfolio innowacji.





