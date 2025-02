Czwartek 20 lutego 2025 Uniwersalne stacje ładujące USB GaN 65 W i 140 W od Hama

Autor: Adam | 13:59 Hama wprowadza do oferty kompaktowe stacje ładujące USB GaN o mocy 65 W i 140 W. Model 65 W oferuje cztery porty (2 × USB-C, 2 × USB-A), a wersja 140 W – pięć (3 × USB-C, 2 × USB-A). Obie obsługują technologie Qualcomm Quick Charge i Power Delivery, zapewniając szybkie i bezpieczne ładowanie. Zastosowanie azotku galu (GaN) pozwoliło zmniejszyć rozmiary urządzeń i ograniczyć ich nagrzewanie. Model 65 W mierzy 9 × 6,7 × 2,6 cm i waży 304 g, natomiast wariant 140 W – 10,1 × 7 × 3,1 cm przy wadze 410 g. Oba modele mają przewód o długości 1,5 m.



Stacje automatycznie dostosowują napięcie i natężenie do podłączonych urządzeń, obsługując m.in. smartfony, tablety, słuchawki Bluetooth, pady do gier i niektóre laptopy. Dzięki Power Delivery możliwe jest naładowanie baterii smartfona do 60% w 30 minut. Wspierają również Qualcomm Quick Charge 3.0.



Model 65 W kosztuje 169,90 zł, a wersja 140 W – 299,90 zł.









