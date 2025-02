Poniedziałek 17 lutego 2025 Nowy magnetyczny powerbank z podpórką od Fresh 'n Rebel

Autor: Adam | źródło: Hama | 23:23 Holenderska marka Fresh 'n Rebel wprowadza do oferty magnetyczny powerbank o pojemności 5000 mAh, kompatybilny z MagSafe. Może zasilać urządzenia w podróży, a dzięki wbudowanej podpórce pozwala wygodnie korzystać ze smartfona podczas ładowania. Powerbank umożliwia bezprzewodowe ładowanie iPhone-a 12 i nowszych modeli, a także jednoczesne podłączenie drugiego urządzenia przez port USB-C z Power Delivery 20 W. Dzięki magnesom NdFeB stabilnie przylega do telefonu, a jego smukła konstrukcja pozwala na łatwe przechowywanie.



Dostępny jest w sześciu kolorach: Silky Sand, Pastel Pink, Vivid Blue, Berry Red, True Blue i Storm Grey. Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa, w tym UN38.3, co pozwala zabrać je na pokład samolotu. Cena tego modelu wynosi 149,99 zł.









