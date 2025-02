Czwartek 20 lutego 2025 MSI przedstawia karty graficzne GeForce RTX 5070 Ti

Autor: Adam | 14:03 MSI zapowiada nowe modele kart graficznych GeForce RTX 5070 Ti, obejmujące serie VANGUARD, GAMING TRIO, VENTUS i INSPIRE. Oparte na architekturze NVIDIA Blackwell, oferują DLSS 4 i obsługę technologii NVIDIA Studio, co może znaleźć zastosowanie w gamingu, pracy kreatywnej i zadaniach AI.



Przegląd serii MSI GeForce RTX 5070 Ti



VANGUARD – Model dla graczy, wyposażony w system chłodzenia HYPER FROZR, wentylatory STORMFORCE i komorę parową. Design inspirowany estetyką sci-fi.



GAMING TRIO – Łączy wysoką wydajność z cichą pracą dzięki chłodzeniu TRI FROZR 4, miedzianej płycie bazowej i podświetleniu RGB.



VENTUS – Solidna konstrukcja z wentylatorami TORX 5.0 i metalową płytą tylną. Kompatybilna z komputerami SFF (mITX/mATX).



INSPIRE – Kompaktowy model dla twórców i profesjonalistów, z chłodzeniem STORMFORCE i estetyką inspirowaną sztuką nowoczesną.



Nowe karty graficzne MSI są zoptymalizowane pod kątem efektywności energetycznej, utrzymując niskie temperatury i cichą pracę.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.