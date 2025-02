Czwartek 20 lutego 2025 Premiera kart graficznych GeForce RTX 5070 Ti

Autor: Adam | 16:29 Dzisiaj zadebiutowały karty graficzne GeForce RTX 5070 Ti i z tej okazji NVIDIA opublikowała najnowsze sterowniki Game Ready oraz Studio. Ponadto poinformowano o kolejnych grach, które otrzymują wsparcie techniki DLSS 4. Znalazły się wśród nich takie tytuły jak Delta Force: Black Hawk Down, Indiana Jones i Wielki Krąg oraz Marvel Rivals. Techniki DLSS Super Resolution oraz DLSS Frame Generation trafiły również w dniach premier do Legend of Ymir, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii oraz Lost Records: Bloom & Rage.



Przeznaczone dla graczy i twórców karty NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti oferują m.in.:

• rdzenie Tensor 5. generacji z obsługą FP4 – podwójna wydajność AI i zmniejszenie wymagań VRAM do lokalnego uruchamiania modeli generatywnych

• podwójne enkodery 9. generacji + dekodery 6. generacji – włącz format 4:2:2 i skróć czas eksportu materiału wideo nawet 8-krotnie

• technikę DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation – płynne działanie gier i scen 3D w aplikacjach kreatywnych (np. Chaos Vantage i D5 Render)

• optymalizacje FP4 – generowanie obrazów w czasie poniżej 8 sekund w najnowocześniejszych modelach AI, takich jak FLUX.1 [dev]

• 16 GB pamięci GDDR7 + przepustowość 896 GB/s – 78% większa niż w przypadku modelu RTX 4070 Ti.



Najnowszy sterownik Game Ready dla kart graficznych GeForce jest już dostępny do pobrania, natomiast lutowy sterownik Studio ze wsparciem dla GeForce RTX 5070 Ti będzie udostępniony w przyszłym tygodniu. Aby otrzymywać automatyczne powiadomienia o sterownikach, wystarczy zainstalować narzędzie NVIDIA App.





[kliknij, aby powiększyć]







