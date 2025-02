Top 5 aplikacji biznesowych opartych o Power Apps

Rozwiązanie Power Apps pozwala na szybkie tworzenie aplikacji biznesowych, wspierających firmy w codziennych procesach. Narzędzia te pozwalają na zarządzanie takimi aspektami jak produkcja, rozliczanie czasu na projektach czy rejestrowanie czasu pracy. W ramach Microsoft Power Apps stworzyć można w zasadzie dowolną aplikację, dopasowaną do specyficznych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Przyjrzyjmy się możliwościom tej popularnej platformy low code i kilku przykładowym aplikacjom stworzonym dzięki niej.



Czym jest Power Apps?

Power Apps to platforma umożliwiająca szybkie tworzenie aplikacji biznesowych bez konieczności zaawansowanego kodowania. Dzięki niej firmy mogą tworzyć spersonalizowane rozwiązania, które integrują się z różnymi źródłami danych. Mogą to być m.in. SharePoint, Microsoft 365, Dynamics 365 czy SQL Server. Łatwość i szybkość tworzenia aplikacji w technologii Power Apps czyni je przystępnymi. Sam proces tworzenia aplikacji można zamknąć nawet w dwóch tygodniach! Dla porównania — tradycyjne aplikacje biznesowe tworzy się w kilka miesięcy do nawet kilku lat. Różnica jest zatem wyraźna. Co oczywiste, niższe są również koszty stworzenia takiej aplikacji. Osoby mające zacięcie programistyczne mogą nawet pokusić się o stworzenie aplikacji samodzielnie!

Aplikacje biznesowe do zarządzania różnymi procesami w firmie

Wśród aplikacji biznesowych znajdziemy rozwiązania do zarządzania różnymi procesami przedsiębiorstwa. Od rejestrowania danych produkcyjnych, przez zarządzanie czasem na projektach po kontrolę dostaw — możliwości są niemal nieograniczone. Spójrzmy na kilka aplikacji stworzonych w Power Apps przez firmę Nav24:

Panel Produkcyjny Nav24

Panel Produkcyjny Nav24 to nowoczesna aplikacja mobilna stworzona do precyzyjnego rejestrowania danych bezpośrednio z hali produkcyjnej. Dzięki pełnej integracji z systemem Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia płynne zarządzanie danymi produkcyjnymi oraz ich synchronizację z systemem ERP. Aplikacja jest elastyczna i skalowalna. Co za tym idzie, dostosowanie jej do specyficznych potrzeb każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego jest proste i szybkie.

N24 Project Time Tracking App

Jest to intuicyjna aplikacja dedykowana firmom usługowym i serwisowym, które potrzebują narzędzia do rejestrowania czasu pracy nad projektami. Umożliwia szybkie raportowanie przekroczeń budżetowych oraz automatyczne przenoszenie informacji o przepracowanych godzinach do systemu. Wykorzystanie tej aplikacji ułatwia fakturowanie i analizę rentowności projektów.

N24 Inventory App

Ta aplikacja została zaprojektowana w celu usprawnienia procesu inwentaryzacji środków trwałych w firmie. Dzięki wykorzystaniu technologii NFC użytkownicy mogą szybko i bezbłędnie przeprowadzać inwentaryzację za pomocą smartfona lub tabletu. Aplikacja pozwala na wprowadzanie nowych środków trwałych, likwidację istniejących oraz cykliczną weryfikację posiadanych zasobów. Znacząco redukuje to czas i ryzyko błędów związanych z tradycyjnymi metodami inwentaryzacji.

N24 Non-conforming Delivery Registration App

N24 Non-conforming Delivery Registration App to narzędzie wspierające proces zgłaszania niezgodności w dostawach. Aplikacja umożliwia pracownikom szybkie i precyzyjne rejestrowanie incydentów związanych z dostawami za pomocą urządzeń mobilnych. Funkcje obejmują wybór dostawcy, określenie typu uszkodzenia, rejestrację daty incydentu oraz dokumentację szkody poprzez zdjęcia.

N24 Employee Audit App

To aplikacja biznesowa wspierająca działy HR w przeprowadzaniu audytów pracowniczych. Pozwala na losowy wybór pracownika do audytu, rejestrację odpowiedzi na zestaw pytań oraz generowanie kompleksowych raportów. Wyniki są automatycznie zapisywane w centralnej lokalizacji w chmurze i mogą być przesyłane do odpowiednich osób. Aplikacja zapewnia transparentność procesu i ułatwia monitorowanie zgodności ze standardami firmy.

Powyższe aplikacje biznesowe oparte na Microsoft Power Apps pokazują, jak nowoczesne technologie mogą wspierać różne aspekty działalności przedsiębiorstw: od produkcji, przez zarządzanie projektami, po audyty pracownicze. Ich wdrożenie przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej, redukcji kosztów oraz poprawy jakości procesów biznesowych. Wykorzystanie aplikacji biznesowych przekłada się bezpośrednio na wyższą efektywność firmy i zadowolenie klientów. Łatwość wdrożenia, szybkość i niskie koszty są z kolei wyraźną przewagą aplikacji biznesowych tworzonych w Power Apps nad tymi tradycyjnymi.