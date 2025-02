Poniedziałek 24 lutego 2025 Nvidia zabezpiecza moce produkcyjne w TSMC

Autor: Wedelek | źródło: TrendForce | 13:37 Wygląda na to, że po początkowych problemach na giełdzie związanych z pojawieniem się modelu DeepSeek-R1 Nvidia wraca na „właściwe” tory i planuje nie tyle zmniejszenie, co zwiększenie zamówień na układy scalone u TSMC. Według raportu Economic Daily News procesory graficzne NVIDIA oparte na architekturze Blackwell (litografia 4nm) cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że Nvidia postanowiła zabezpieczyć dla siebie ponad 70% mocy produkcyjnych dla technologii CoWoS-L.



Przewiduje się, że pod względem ilościowym wolumen dostaw będzie w tym roku rósł stabilnie o ponad 20% w każdym kwartale. No dobrze, a o jakich liczbach mówimy? Otóż łącznie produkcja modułów dedykowanych AI od Nvidii ma przekroczyć 2 miliony jednostek (w ujęciu rocznym).



Co więcej spekuluje się, że to dopiero początek i że po ogłoszeniu przez firmy technologiczne w USA projektu Stargate ilość ta jeszcze wzrośnie. Ptaszki ćwierkają, że Nvidia miała już sondować możliwość złożenia dodatkowych zamówień w TSMC, które to przedsiębiorstwo też nieustannie zwiększa swoje możliwości produkcyjne.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.