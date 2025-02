Poniedziałek 24 lutego 2025 Niektóre RTXy 5080 też mają mniej ROPów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 14:08 Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia o wybrakowanych kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 5090 i RTX 5070 Ti. W kartach tych kilka jednostek ROP było nieaktywnych. NVIDIA potwierdziła, że ten problem jest jej znany i że dotknął około 0,5% dostaw procesorów graficznych GeForce RTX 5090 / 5090D i 5070 Ti dostarczonych do partnerów. Feralni użytkownicy powinni potraktować to jako wadę fabryczną i skontaktować się z producentami kart celem ich reklamacji.



Ale na tym nie koniec, bo sytuacja jest rozwojowa. Jeden z użytkowników na Reddicie zgłosił, że jego GeForce RTX 5080 Founders Edition też jest dotknięty tym problemem, a jego karta ma tylko 104 ROPy zamiast deklarowanych 112 jednostek.



Sprawa jest o tyle ciekawa, że dokładnie tyle samo (8) jednostek brakuje w RTXach 5090 i 5070Ti. Nie ma oczywiście w tym nic dziwnego, bo raz, że słabsze modele bazują na tym samym układzie (BK203), a BK202 w RTXach 5090 jest zapewne wytwarzany w tych samych fabrykach i oba układy biorą udział w tych samych etapach produkcji. W praktyce przekłada się to na około 5% niższą wydajność podczas renderingu.



Tak czy siak jeśli jesteście posiadaczami którejś z wymienionych kart koniecznie sprawdźcie, czy Wasz egzemplarz nie jest przypadkiem wybrakowany.













