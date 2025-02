Poniedziałek 24 lutego 2025 Radeon RX 9070XT i Radeon RX 9070 - wydajność według testów AMD

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 21:46 Jeszcze tylko trzy dni pozostały do oficjalnej prezentacji kart Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070. Nie czekając na nią do sieci wyciekły oficjalne informacje AMD na temat wydajności nowych Radeonów. Według wewnętrznych testów AMD, nowy Radeon RX 9070 XT oferuje w rozdzielczości 1440p przeciętnie o 38 procent wyższą wydajność niż Radeon RX 7900 GRE, a w rozdzielczości 4k średnio 42 procent wyzszą. Rezultaty mają być średnią uzyskaną podczas testu w ponad 30 najbardziej popularnych obecnie grach, z których część była testowana z włączozonym Ray Tracingiem.



Taki wynik, jeśli okaże się prawdziwy stawiałby kartę Radeon RX 9070 XT pod względem wydajności praktycznie na równi z modelem Radeon RX 7900 XTX oraz konkurencyjnym GeForce RTX 5070 Ti. W takiej sytuacji nowa karta AMD byłaby też o ponad 50 procent bardziej wydajna niż mający porównywalną liczbę jednostek Radeon RX 7800 XT z architekturą RDNA 3, co tylko potwierdza, jak bardzo nieudana była architektura RDNA 3. Oczywiście to wszystko w przypadku, gdy około 40 procent wyższą wydajność nowego modelu w porównaniu do Radeona RX 7900 GRE potwierdzą też niezależne recenzje.



Z kolei wolniejszy Radeon RX 9070 ma według testów AMD oferować wydajność o około 20 procent wyższą niż Radeon RX 7900 GRE, czyli porównywalną do osiąganej przez kartę Radeon RX 7900 XT. Jeżeli to się faktycznie potwierdzi, to Radeon RX 9070 może oferować trochę wyższą wydajność niż nadchodzący GeForce RTX 5070.



Oficjalna prezentacja nowych Radeonów odbędzie się 28 lutego, a niecały tydzień później tj. 6 marca nastąpi oficjalna premiera połączona z publikacją niezależnych recenzji i dostępnością nowych kart w sklepach.













Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.