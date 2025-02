Poniedziałek 24 lutego 2025 Wyjątkowo duża śmiertelność Ryzenów 7 9800X3D na płytach ASRocka?

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 21:47 W sieci krąży informacja, że procesory Ryzen 7 9800X3D nie lubią się z płytami głównymi AsRocka. Ma się to objawiać awariami prowadzącymi do trwałego uszkodzenia CPU. Nad problemem tym pochylili się już moderatorzy ASRocka na Reddit, a jeden z nich, o nicku SoupaSoka stworzył wątek „9800X3D Failures/Deaths”, przeznaczony dla pechowych posiadaczy procesorów 9800X3D i płyt ASRocka. Relatywnie szybko pojawiło się w nim ponad 40 zgłoszeń, z czego większość – 32 zgłoszenia – faktycznie dotyczyła płyt ASRocka.



W niektórych przypadkach pechowi właściciele donosili o dwukrotnym uszkodzeniu procesorów AMD - reklamowane egzemplarze umierały po włożeniu do płyty.



Wątek ujawnia, że „umieranie” Ryzenów 7 9800X3D na płytach AsRocka odbywa się w różnych momentach i warunkach. Niektóre 9800X3D rzekomo palą się już podczas rozruchu, podczas gdy inne nawalają dopiero po kilku godzinach, dniach lub tygodniach od zakupu. AMD i ASRock rzekomo wiedzą o potencjalnym problemie jednak obu firmom nie udało się jeszcze ustalić co jest przyczyną problemu.



Na razie ilość zgłoszeń jest na tyle mała, by można było jednoznacznie stwierdzić, czy wina leży po stronie płyt ASRocka, czy może wadliwych Ryzenów, które tylko przez przypadek umierają na płytach tego producenta. Trzeba czekać na rozwój wypadków.





