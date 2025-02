Poniedziałek 24 lutego 2025 Darmowy Office bez niektórych funkcji, ale za to z reklamami i zapisem do chmury

Autor: Wedelek | źródło: The Verge | 22:42 Firma Microsoft użytkownikom systemu Windows 11 specjalną, bezpłatną wersję pakietu Office z reklamami. Pozwala ona na uruchomienie Worda, Excela i PowerPointa bez płacenia ani grosza, ale z pewnymi ograniczeniami. Najbardziej w oczy rzucają się wbudowane reklamy. Objawiają się one stałym banerem reklamowym wyświetlanym ciągle na ekranie użytkownika i „przerwą reklamową”, w ramach której co kilka godzin odpala się 15-sekundowa, wyciszona reklama wideo.



Drugą poważną zmianą jest możliwość zapisywania pracy jedynie na serwerach Microsoftu - w usłudze OneDrive. Zapisywanie lokalne nie jest dostępne, choć oczywiście taki plik da się potem przenieść w inne miejsce.



Ale to nie wszystko. Okazuje się, że bezpłatny pakiet Office nie ma wielu ważnych funkcji. Nie ustawimy w nim np. odstępu między wierszami, zawijania tekstu, nie zmienimy formatu nagłówków, stopki, czy zakładek. Jest to zatem opcja dla osób, które potrzebują Office’a jedynie sporadycznie i częściej używają go do odczytu plików niż do ich zaawansowanej edycji.









