Nvidia olała PhysXa i w praktyce sporą część starszych gier bazujących na tych bibliotekach

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 22:49 Jeszcze kilka lat temu PhysX był mocno promowany przez Nvidię, która chciała tym pokazać, że jej rozwiązania są znacznie fajniejsze niż te od konkurencyjnego AMD. Dziś zieloni zdają się już o tym nie pamiętać, kładąc nacisk na rozwój technologii raytraycingu i promując swoje rozwiązania w tym zakresie, które po raz kolejny nie są obsługiwane przez urządzenia konkurencji. A wspominamy o tym, bo w najnowszej serii kart zbudowanymi w oparciu o architekturę Blackwell próżno już szukać wsparcia dla technologii PhysX.



Cierpią na tym starsze gry, które garściami czerpały ze wsparcia dla bibliotek Nvidii do obsługi zaawansowanej fizyki.



Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, gdy kilkunastoletnie pozycje nie wyciągają nawet 30FPSów na skądinąd mocarnych RTXach 5080. Na razie zapaleńcy radzą sobie w ten sposób, że specjalnie do takich gier dokładają GeForce 3050, uzyskując tym samym znacznie wyższe wyniki.



Teoretycznie problem ten dotyka tylko niewielkiej grupy graczy, ale trudno nie odnieść wrażenia, że jest to kolejne ostrzeżenie, że zamknięte standardy nie prowadzą do niczego dobrego.









