Zespół specjalistów IT vs informatyk na etacie - które rozwiązanie lepiej sprawdzi się w Twojej firmie?

Każda nowoczesna firma, niezależnie od branży, w dużym stopniu opiera swoje działanie na technologiach informatycznych. Sprawnie działająca infrastruktura IT to nie tylko komfort pracy, ale także bezpieczeństwo danych, optymalizacja procesów i minimalizacja przestojów. Właśnie dlatego przedsiębiorcy stają przed dylematem – czy zatrudnić informatyka na etacie, czy może skorzystać z usług zewnętrznego zespołu specjalistów IT? Oba rozwiązania mają swoje zalety i ograniczenia, a wybór powinien zależeć od potrzeb i specyfiki działalności firmy. W tym artykule przeanalizujemy najważniejsze różnice, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.



1. Zakres kompetencji – jeden informatyk vs zespół ekspertów

Zatrudnienie informatyka na etacie daje firmie stały dostęp do osoby, która zna jej strukturę IT i może na bieżąco rozwiązywać codzienne problemy. Jednak czy jedna osoba jest w stanie skutecznie obsłużyć wszystkie aspekty IT?

Pojedynczy informatyk – ograniczony zakres wiedzy

W praktyce rzadko zdarza się, by jeden specjalista był ekspertem w każdej dziedzinie IT. Dział informatyczny obejmuje różne obszary, takie jak:

✔ Administracja serwerami i siecią

✔ Cyberbezpieczeństwo

✔ Obsługa sprzętu i oprogramowania

✔ Tworzenie i rozwój stron internetowych

✔ Kopie zapasowe i systemy przywracania danych

Jeden informatyk może znać się na podstawowych zagadnieniach, ale w bardziej skomplikowanych przypadkach konieczne będzie wsparcie zewnętrznych specjalistów.

Zespół IT – pełne wsparcie na każdej płaszczyźnie

Decydując się na outsourcing IT, zyskujesz dostęp do zespołu ekspertów, z których każdy specjalizuje się w określonej dziedzinie. To oznacza, że firma nie jest ograniczona do jednego informatyka, ale może liczyć na kompleksową obsługę – od wdrażania systemów IT po zaawansowane zabezpieczenia danych.

2. Koszty – stały etat czy elastyczna umowa?

Koszty to kluczowy czynnik, który wpływa na wybór pomiędzy informatykiem na etacie a zewnętrznym zespołem IT.

Koszt zatrudnienia informatyka

Zatrudnienie pracownika na pełen etat wiąże się z regularnymi kosztami:

✔ Wynagrodzenie (średnio od 7000 do 15 000 zł brutto dla specjalistów IT)

✔ Składki ZUS

✔ Koszty szkoleń i kursów

✔ Zakup sprzętu i licencji

Dodatkowo, jeśli informatyk zachoruje, pójdzie na urlop lub zrezygnuje z pracy, firma może zostać bez wsparcia IT.

Koszt współpracy z firmą outsourcingową

Outsourcing IT opiera się na elastycznych umowach, dzięki czemu firma płaci tylko za realnie wykorzystane usługi. Dostępne modele rozliczeń to np.:

✔ Stały abonament miesięczny (np. 1500-5000 zł)

✔ Opłata za konkretne usługi (np. jednorazowe wsparcie przy awarii)

✔ Model „pay-as-you-go” – płatność za czas pracy specjalistów

Dzięki temu firma nie ponosi zbędnych kosztów, a jednocześnie ma ciągły dostęp do wsparcia IT.

3. Szybkość reakcji i dostępność

Czy informatyk na etacie zawsze będzie dostępny wtedy, gdy firma go potrzebuje? To jedno z kluczowych pytań przy wyborze modelu wsparcia IT.

Informatyk na etacie – ograniczona dostępność

Informatyk pracuje w określonych godzinach, np. od 8:00 do 16:00. Jeśli problem wystąpi poza tym czasem – firma zostaje bez wsparcia.

Dodatkowo, jeśli informatyk jest zajęty innym zadaniem lub przebywa na urlopie, rozwiązanie awarii może się wydłużyć.

Zespół IT – dostępność 24/7

W przypadku współpracy z firmą outsourcingową, przedsiębiorstwo może skorzystać z całodobowego wsparcia, co jest kluczowe dla firm, które działają w trybie zmianowym lub obsługują klientów międzynarodowych.

4. Bezpieczeństwo IT i aktualizacje

Cyberbezpieczeństwo to jeden z najważniejszych aspektów w zarządzaniu IT. Firmy przechowują ogromne ilości danych, które mogą stać się celem ataków hakerskich.

Informatyk na etacie – ograniczona wiedza o zagrożeniach

Jeden specjalista może nie być w stanie nadążyć za szybko zmieniającymi się zagrożeniami. Ochrona przed cyberatakami wymaga:

✔ Regularnych audytów bezpieczeństwa

✔ Ciągłego monitorowania systemów

✔ Szybkiej reakcji na nowe zagrożenia

Zewnętrzny zespół IT – pełne zabezpieczenie

Firmy outsourcingowe dysponują zaawansowanymi narzędziami do monitorowania zagrożeń i wdrażania aktualizacji. Dzięki temu przedsiębiorstwa zyskują wyższy poziom ochrony danych oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

5. Skalowalność i rozwój technologiczny

Firmy dynamicznie się rozwijają, co oznacza, że ich potrzeby technologiczne mogą się zmieniać.

Ograniczone możliwości informatyka

Informatyk na etacie może mieć trudności z wdrażaniem nowych technologii i skalowaniem infrastruktury IT w miarę rozwoju firmy.

Elastyczność zespołu IT

Zewnętrzna firma może dostosować zakres usług do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa, np.:

✔ Wprowadzenie chmury obliczeniowej

✔ Wdrożenie nowego systemu ERP

✔ Migracja danych i optymalizacja serwerów

To rozwiązanie pozwala firmom rozwijać się bez ograniczeń technologicznych.

Podsumowanie – które rozwiązanie wybrać?

Oba modele mają swoje zalety, jednak dla większości firm outsourcing IT okazuje się bardziej efektywnym rozwiązaniem. Zatrudnienie informatyka na etacie sprawdzi się w dużych przedsiębiorstwach, które potrzebują specjalisty na miejscu do obsługi specyficznych systemów. Natomiast dla małych i średnich firm outsourcing daje większą elastyczność, oszczędność kosztów i dostęp do zaawansowanych technologii.

✔ Jeśli potrzebujesz szerokiego wsparcia IT, szybkiej reakcji na awarie i kompleksowej ochrony danych, zdecyduj się na zewnętrzny zespół IT.

✔ Jeśli firma działa w specyficznej branży i wymaga stałej obecności informatyka, może warto rozważyć zatrudnienie specjalisty na etacie.

Bez względu na wybór, warto pamiętać, że kluczowe jest zapewnienie stabilnej i bezpiecznej infrastruktury IT, która będzie wspierać rozwój Twojego biznesu.

Obsługa informatyczna firm to inwestycja w bezpieczeństwo, rozwój i stabilność działania. Warto wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada na potrzeby Twojej firmy.