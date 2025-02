Środa 26 lutego 2025 IBM przejmuje DATASTAX

Autor: Wedelek | źródło: IBM | 07:50 IBM ogłosiło dziś, że ma zamiar przejąć DataStax, dostawcę rozwiązań AI dla klientów biznesowych. Po domknięciu umowy IBM stanie się właścicielem między innymi AstraDB i DataStax Enterprise, NoSQL i narzędzi typu open source do tworzenia aplikacji wspomaganych AI, do których rozwijania nie jest wymagana duża ilość kodowania, opartych o technologie Apache Cassandra, Pulsar oraz Langflow. Firma zapowiedziała też, że zachowa wszystkie projekty społecznościowe rozwijane do tej pory przez DATASTAX.



Szczegóły finansowe transakcji nie zostały niestety ujawnione. Wiadomo tylko, że przejęcie ma zostać sfinalizowane w drugim kwartale 2025 roku, o ile regulatorze rynku nie będą mieć żadnych zastrzeżeń.





