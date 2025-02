Środa 26 lutego 2025 Specyfikacja techniczna nowych Radeonów RX 9070

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 07:58 Do sieci trafiła pełna specyfikacja techniczna nowych Radeonów RX 9070 bazujących na układzie graficznym Navi 48. Rdzeń GPU wykorzystany w obu kartach będzie zbudowany z 53,9 miliarda tranzystorów upakowanych na powierzchni 357 mm^2. Model RX 9070 XT otrzyma 64 jednostki obliczeniowe RDNA4, 64 jednostki wspierające RT i 128 przyspieszających obliczenia związane z AI, a także 4096 procesorów strumieniowych taktowanych zegarem 2400 MHz (do 2970 MHz w trybie boost). AMD szacuje wydajność obliczeniową pojedynczej precyzji dla mocniejszego egzemplarza na 48,7 TFLOPS.



Podstawowy Radeon RX 9070 ma mieć z kolei 56 jednostek obliczeniowych, co oznacza również 56 jednostek RT, 112 dla AI i 3584 procesorów strumieniowych. Ten model ma niższe zegary 2070 MHz - 2540 MHz (taktowanie w trybie boost).



AMD potwierdza, że obie karty otrzymają 16GB pamięci GDDR6 20 Gb/s z 256-bitową magistralą pamięci o przepustowości 640 GB/s, oraz 64 MB pamięci podręcznej Infinity Cache trzeciej generacji.









