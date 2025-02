Środa 26 lutego 2025 AMD napędza pierwszy MiniPC oraz nowy laptop firmy Framework

Autor: Adam | źródło: AMD | 22:36 Firma Framework przedstawiła dwa nowe urządzenia, w tym swój pierwszy stacjonarny PC i nowej generacji laptop. Pierwszy z nich będzie miał formę 4,5-litrowego MiniPC i będzie go napędzać procesor z serii AMD Ryzen AI Max z nawet 16 rdzeniami "Zen 5", potężnym zintegrowanym układem graficznym Radeon 8000 i aż 128 GB zunifikowanej pamięci RAM. Ten niezwykle efektywny układ umożliwia rozgrywkę w grach AAA w rozdzielczości 1440p i zapewnia do 50 TOPS wydajności NPU. Framework przedstawiło również swój nowy Laptop 13, który wykorzystuje procesor AMD Ryzen AI 300 oferujący do 12 rdzeni "Zen 5", bardzo mocne układ graficzny Radeon 800 oraz NPU na bazie architektury XDNA 2.



W konferencji Framework udział wzięli m.in. Frank Azor, główny architekt rozwiązań dla graczy w AMD oraz Anush Elangovan, wiceprezes korporacyjny ds. rozwoju oprogramowania w AMD, którzy opowiadali o możliwościach procesorów AMD Ryzen AI w dziedzinie gier komputerowych i sztucznej inteligencji. Tutaj bezpośredni link do nagrania konferencji.





