Środa 26 lutego 2025 Jak wybrać dobre biurko z regulacją wysokości?

Autor: materiały partnera | 07:40 Biurka z regulacją wysokości są coraz chętniej wybierane przez osoby spędzające dużo czasu przy komputerze. Pozwalają na zmianę pozycji z siedzącej na stojącą, co poprawia ergonomię i wpływa korzystnie na zdrowie. Na jakie funkcjonalności warto zwrócić uwagę przy wyborze biurka i jakie akcesoria pomogą stworzyć wygodne stanowisko pracy?













Najważniejsze parametry

Nowoczesne modele biurek mogą być wyposażone w wiele funkcji. Kluczowe parametry, na które trzeba zwrócić uwagę, to: Zakres regulacji wysokości – optymalny dla większości osób jest przedział od około 70 cm do 110 cm (choć dostępne są również biurka z szerszym zakresem). Pozwala to na komfortowe korzystanie z biurka dla osób o różnym wzroście (zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej).

Szybkość ruchu blatu – nowoczesne modele pozwalają na podnoszenie z prędkością około 25-40 milimetrów na sekundę z zachowaniem pełnej stabilności. Oznacza to, że zmiana pozycji z siedzącej na stojącą i odwrotnie zajmuje kilka sekund.

Opcje sterowania – zwykle jest to niewielki panel sterowania z wyświetlaczem, umieszczony pod blatem biurka. Pozwala na zmianę ustawień jednym przyciskiem.

Udźwig – warto, aby było to minimum 70-100 kg. Jeśli jednak zamierzasz umieścić na biurku ciężkie urządzenia lub przedmioty, lub też gdy zdarza Ci się opierać na blacie czy na nim siadać, wybierz większy udźwig (niektóre stelaże biurek regulowanych mogą udźwignąć nawet 200 kilogramów). Biurka z elektryczną regulacją wysokości wyposażone we wszystkie opisane wyżej funkcje znajdziesz w sklepie polskiego producenta Motiondesk. Dodatkowe udogodnienia dostępne w tych biurkach to między innymi: Pamięć wysokości –- możesz zapamiętać ustawienia dla kilku osób, np. współpracowników lub członków rodziny i przełączać się między nimi jednym kliknięciem.

Czujnik antykolizyjny – który automatycznie zatrzyma ruch blatu, jeśli na jego torze pojawi się przeszkoda.







Materiały i sposób wykonania

Stelaże biurek regulowanych zwykle wykonane są ze stali – materiał ten jest wytrzymały, trwały i estetycznie się prezentuje. Można pomalować go proszkowo na różne kolory, a ten sposób wykończenia minimalizuje ryzyko powstawania nieestetycznych odprysków.

W przypadku blatów bardzo efektownym rozwiązaniem jest lite drewno, np. dąb czy orzech. Jednocześnie jest to rozwiązanie najdroższe – bardziej ekonomiczną (a przy tym bardzo estetyczną) alternatywą są blaty z płyty MDF lub płyty meblowej (chętnie wybierane są białe, czarne lub szare, lub też warianty wykończone okleiną imitującą drewno czy strukturę betonu).

Jakie akcesoria wybrać do stanowiska komputerowego?

Choć podstawą każdego biurka jest blat oraz stelaż, warto dobrać akcesoria, które – w połączeniu z właściwym fotelem – pozwolą stworzyć rzeczywiście ergonomiczne, wygodne stanowisko pracy. Niekiedy to proste w formie, jednocześnie bardzo funkcjonalne narzędzia. Przykładem jest modułowa półka pod monitor – z uchwytami do wygodnego rozłożenia przedmiotów używanych na co dzień, takich jak laptop, słuchawki, zegarek czy przybory do notowania.

W kontekście biurka pod komputer, przydatne akcesoria, to: Uchwyt na monitor (lub dwa monitory) – pozwala na regulację wysokości i kąta nachylenia ekranów, a także oszczędza przestrzeń roboczą (uchwyt najczęściej przymocowuje się do blatu w jego tylnej części). Akcesorium to pozwala zadbać o ergonomię (umieścić ekran na linii wzroku i w odpowiedniej odległości od oczu).

Kontakty nablatowe – pozwalają na wygodny (i estetyczny) dostęp do gniazdek elektrycznych, a przy tym wprowadzają porządek (eliminują problem plączących się kabli).

Uchwyt na jednostkę PC – montowany pod blatem, pozwala na łatwiejszy dostęp do komputera i chroni go przed kurzem, przypadkowymi uderzeniami czy ewentualnym zalaniem.

Podkładka pod nadgarstki – zapewnia prawidłowe ułożenie dłoni podczas pisania lub korzystania z myszy, co zmniejsza ryzyko przeciążeń i rozwoju schorzeń takich jak zespołu cieśni nadgarstka.

Półka pod monitor lub laptop (alternatywa dla uchwytu) – pozwala na ustawienie ekranu na optymalnej wysokości, co odciąża mięśnie szyi i karku.

Mata antyzmęczeniowa – dla osób pracujących na stojąco, poprawia komfort i zmniejsza obciążenie stóp oraz stawów.

Ładowarka indukcyjna (może być zamontowana w blacie) – estetyczne i praktyczne rozwiązanie pozwalające sprawnie naładować telefon. Inne przydatne akcesoria to kontenerki na dokumenty, maskownice do kabli czy kółka montowane w stelażu, pozwalające na łatwe przesuwania biurka. W Motiondesk możesz kupić uchwyty na monitory i komputery oraz inne akcesoria wykończone w kolorze stelaża, co pozwala uzyskać bardzo estetyczny efekt.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.