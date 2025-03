Wtorek 4 marca 2025 Radeon RX 9060 XT zagrozi RTXowi 4070

Autor: Wedelek | źródło: Moore's Law Is Dead | 07:14 Nie jest żadną tajemnicą, że największe emocje zawsze budzą premiery TOPowych kart graficznych. Mimo to od lat to układy ze średniej półki cenowej stanowią najliczniejszą grupę kart zamontowanych w PCtach. Świadczą o tym chociażby informacje dotyczące użytkowników platformy Steam, które są cyklicznie publikowane przez Valve. Biorąc to pod uwagę nie powinno nikogo dziwić, że tak AMD jak i Nvidia szykują się już do premiery produktów z tego segmentu cenowego. W przypadku AMD wiemy, że pojawią się dwie karty z rodziny RX 9060, a ich premiera ma mieć miejsce w drugim kwartale tego roku. Poprzednie przecieki wskazywały, że RX 9060 bez dopisku XT dostanie 12 GB pamięci VRAM GDDR6, podczas gdy jego mocniejszy wariant z XT w nazwie będzie mógł pochwalić się dodatkowymi 4 GB (w sumie 16GB VRAM).



Ostatnio swoje trzy grosze do tematu dorzucił Moore's Law Is Dead (MLID), który twierdzi, że pod względem wydajności Radeon RX 9060 XT będzie się plasować pomiędzy GeForce RTX 4060 Ti i Radeon RX 7700 XT. Spekuluje się też, że AMD może ponieść zegary tak by ich karta zbliżyła się w rejony RTXa 4070. Jeśli chodzi o datę premiery, MLID spodziewa się, że karta trafi na rynek w kwietniu.



Jeśli chodzi o cenę, to spodziewamy się, że karta zostanie wyceniona na około $400, tak byt mogła konkurować z nieco mocniejszym RTXem 5060 / 5060Ti który ma z kolei kosztować $400-$500.









