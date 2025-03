Wtorek 4 marca 2025 MSI prezentuje laptopy z serii RTX 50 inspirowane mitologią nordycką

Autor: Adam | źródło: MSI | 07:01 Podczas wydarzenia MSIology: Dragonforged Dominance Launch Event, MSI ogłosiło nowe laptopy z serii RTX 50. Linia ta inspirowana jest nordyckim mitem o Yggdrasilu, czerpiąc z motywów odnowy i wytrzymałości. Urządzenia MSI łączą trzy cechy: nowatorską technologię, estetykę i wydajność. Laptopy MSI z RTX 50 zyskały uznanie ekspertów z branży AI, gamedevu i tworzenia treści za moc, stabilność i niezawodność przy wymagających zadaniach. MSI wprowadza również robota AI z lokalnie wdrożonym modelem językowym do sterowania funkcjami laptopa. Współpraca z NVIDIA zapewnia pełny ray tracing i DLSS 4, tworząc wizualizacje oraz wydajność.



Seria Titan – moc i precyzja



Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth to połączenie sztuki i inżynierii. Laptop, ozdobiony ręcznie malowanym smokiem, wyposażony jest w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX z serii 50, procesor Intel Core Ultra 200HX z NPU oraz zasilacz o mocy 400 W. Ma cztery sloty na dyski SSD i wsparcie dla technologii SuperRAID 5, zapewniającej prędkości odczytu do 18 000 MB/s. System chłodzenia z komorą parową pozwala osiągnąć łączną moc CPU/GPU na poziomie 270 W.



Seria Raider – jakość rozgrywki



Raider, z procesorami AMD Ryzen 9000HX/9000HX3D lub Intel Core Ultra 200HX i grafiką RTX 50, oferuje rozwiązania gamingowe. Obsługuje pamięć DDR5 6400 CSODIMM, poprawiając wydajność w grach. System chłodzenia z dwoma wentylatorami i siedmioma ciepłowodami oraz wyświetlacz Mini LED 4K/120 Hz zapewniają płynną rozgrywkę.



Seria Stealth – mobilność i moc



Seria Stealth spełnia oczekiwania użytkowników szukających mobilności. Lekkie laptopy ze stopu magnezu i aluminium, grafiką RTX 50 oraz procesorami AMD Ryzen AI 300 lub Intel Core Ultra 200H, łączą elegancję z wydajnością. Technologia chłodzenia MSI Cooler Boost 5 zapewnia optymalne temperatury, a klawiatura RGB i wszechstronne opcje łączności czynią Stealth odpowiednim do pracy i rozrywki.



Seria Vector – dla profesjonalistów STEM



Seria Vector została zaprojektowana z myślą o specjalistach STEM oraz twórcach. Wyposażona w dedykowany moduł chłodzenia SSD, zapewnia wysoką prędkość odczytu i zapisu, zwiększając efektywność pracy. Z kartami graficznymi RTX 50, procesorami Intel Core Ultra 200HX lub AMD Ryzen 9000 oraz opcjami łączności, jak Thunderbolt 5, Vector oferuje wydajność przy cichym i efektywnym chłodzeniu.



Seria Venture & VenturePro – dla biznesu



Seria Venture i VenturePro rozszerza ofertę MSI w segmencie biznesowym. Laptopy z procesorami Intel Core Ultra 200H lub AMD Ryzen AI 300 oraz grafiką NVIDIA GeForce RTX oferują dotykowe wyświetlacze OLED, możliwość rozbudowy pamięci i przestrzeni dyskowej oraz baterię 90 Wh z technologią Battery Boost. AI Engine optymalizuje zużycie energii, ustawienia wyświetlacza i dźwięku, zwiększając efektywność pracy.









