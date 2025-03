Wtorek 4 marca 2025 Broadcom i Nvidia zainteresowane litografią 18A od Intela

Autor: Wedelek | źródło: Reuters | 07:28 Reuters twierdzi, że NVIDIA i Broadcom przeprowadzają testy litografii Intel 18A, mając nadzieję na wykorzystanie tego procesu do produkcji własnych układów. Dla IFS oznacza to nie tylko potencjalnych klientów, ale i „setki milionów dolarów” zarobku z kontraktów produkcyjnych. Podobno technologią niebieskich ma też być zainteresowane AMD, które również miało zwrócić się z do Intela z prośbą o udostępnienie litografii 18A do testów. Jeśli pogłoski te okażą się prawdziwe, to dla Chipzilli będzie to świetna wiadomość.



Trzeba jednak uczciwie przyznać, że plany te może pokrzyżować problem z uzyskiem. Podobno w tej chwili tylko 20-30% wyprodukowanych chipów nadaje się do sprzedaży, co jest wynikiem mizernym. Z tego też powodu Intel musiał opóźnić udostępnienie procesu 18A klientom o rok - do 2026 roku. W tym czasie powinna być już gotowa litografia 2nm od TSMC, co z pewnością zmniejszy pulę zainteresowanych klientów.





