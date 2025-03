Wtorek 4 marca 2025 APU z serii Medusa z rdzeniami Zen 6 i RDNA 3.5

Autor: Wedelek | 07:58 Od jakiegoś w sieci krążą informacje o APU o kodowej nazwie „Medusa” lub „Medusa Point”. Układy te mają łączyć w sobie rdzenie x86 Zen 6 i IGPU z rodziny RDNA z maksymalnie 16 jednostkami CU. Do tej pory przecieki sugerowały, że producent użyje RDNA 4, ale wygląda na to, że będzie to raczej jakaś wariacja RDNA 3.x. AMD ma ponoć jeszcze długo trzymać się RDNA 3.5, które ma stanowić pewnego rodzaju pomost między starszą architekturą RDNA 3 a RDNA 4.



Układy z serii Medusa mają występować zarówno w wersji mobilnej jak i stacjonarnej.









