Oficjalna premiera GeForce RTX 5070

Wtorek 4 marca 2025

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 18:35 Nvidia oficjalnie wprowadziła na rynek czwartą kartę graficzną ze swojej najnowszej serii GeForce RTX 5000. Nowym modelem jest GeForce RTX 5070 ze średniej półki cenowej, wyceniony na 549 USD (w Polsce sugerowana cena to: 2849 złotych brutto). Za tę kwotę otrzymujemy kartę graficzną wyposażoną w 12 GB pamięci GDDR7 28 Gbps ze 192-bitową magistralą (przepustowość 672 GB/s), plus chip GB205 zawierający 6144 rdzeni CUDA (plus 192 jednostki TMU, 80 jednostek ROP, 192 jednostki Tensor i 48 jednostek RT).



Pod względem wydajności GeForce RTX 5070 oferuje według testów wydajność zbliżoną do GeForce RTX 4070 Super (lub o włos wyższą), ale ustępuje karcie GeForce RTX 4070 Ti, o której jest wolniejszy. Znaczy to też, że mający kosztować tyle samo Radeon RX 9070 powinien być bardziej wydajny, aniżeli GeForce RTX 5070.



GeForce RTX 5070 pojawi się w sklepach w dniu jutrzejszym.





