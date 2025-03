Środa 5 marca 2025 Apple nie zgodziło się wprowadzić backdora do szyfrowania iCloud i idzie na wojnę z UK

Autor: Wedelek | źródło: Tech Crunch | 07:38 Jak donosi Financial Times Apple zakwestionowało niektóre przepisy Brytyjskiej legislacji, przekonując, że ustawodawca nie ma prawa wtrącać się w to co firma z Cupertino robi poza rynkiem zjednoczonego królestwa. Spór dotyczy funkcji szyfrowania danych przechowywanych w iCloud, które zdaniem UK są zbyt dobrze zabezpieczone, co uniemożliwia prawidłowe działanie służbom bezpieczeństwa.



Z upublicznionych danych wynika, że w styczniu Apple otrzymało nakaz wdrożenia backdora w mechanizmie szyfrowania iCloud. Brytyjscy urzędnicy korzystają w tym przypadku z uprawnień jakie otrzymali na mocy ustawodawstwa o nadzorze bezpieczeństwa narodowego. Amerykański producent odmówił wprowadzenia luki w swoich zabezpieczeniach, a zamiast tego ogłosił wycofanie funkcji ADP (Advanced Data Protection) dla klientów z Wielkiej Brytanii.



Problem w tym, że zabezpieczenie to jest nadal dostępne na innych rynkach, a zgodnie z Brytyjskim prawem jest to naruszenie powyższej ustawy – bo przecież zagrożenie może pochodzić również spoza UK. Reasumując Brytyjczycy domagają się usunięcia tego zabezpieczenia z większej ilości rynków, a Apple ani myśli na to przystać.





