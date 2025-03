Środa 5 marca 2025 Apple prezentuje nową generację Maców Studio

Autor: Wedelek | źródło: Apple | 07:49 Apple dodało do oferty nową generację komputerów Mac Studio dedykowanych profesjonalistom. Tym razem do wyboru będą dwie rodziny procesorów, a konkretnie M4 Max i M3 Ultra. W pierwszym przypadku użytkownik może wybrać SoC z maksymalnie 16 rdzeniami CPU, 40-rdzeniowym GPU i 16-rdzeniowym NPU, który będzie mieć do dyspozycji do 128GB zunifikowanej pamięci o przepustowości do 546Gb/s. Decydując się na M3 Ultra otrzymamy z kolei do 32 rdzeni ARM, maksymalnie 80-rdzeniowy GPU, 32-rdzeniowy NPU i do 512GB zunifikowanej pamięci o przepustowości 819 GB/s.



Od strony wydajności M4 Max będzie oferować do 30% wyższą wydajność pojedynczego wątku, ale za to w zadaniach wielowątkowych z pewnością będzie ustępować modelowi z M3 Ultra.



Wariant z M3 Ultra może być również wyposażony w maksymalnie 16 TB pamięci masowej, przy czym cena dopasionej wersji standardowo przyprawia o palpitacje serca – standard w przypadku Apple.



W temacie portów i modułów komunikacyjnych Mac Studio zdecydowanie ma się czym pochwalić. W zestawie dostajemy umieszczone z tyłu dwa porty USB-A, cztery Thunderbolt 5, HDMI 2.1, Ethernet 10Gb/s i jack audio. Z przodu wariant M3 Ultra dostał dwa porty Thunderbolt 5, a w M3 Max znajdują się dwa „zwykłe” porty USB-C. Oba warianty otrzymały też slot na kartę SD i moduły Wi-Fi 6e oraz Bluetooth 5.3.



Jeśli chodzi o ceny, to za wariant M4 Max z 36 GB pamięci trzeba zapłacić $1999 i 3999 a w przypadku M3 Ultra z 96 GB pamięci trzeba się przygotować na wydatek minimum $3999.









