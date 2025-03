Środa 5 marca 2025 Premiera smartwatcha Hama 9000

Autor: Adam | źródło: Hama | 06:27 Marka Hama zaprezentowała swój najnowszy model inteligentnego zegarka sportowego. Wyróżnia się dotykowym ekranem AMOLED o przekątnej 1,43', wbudowaną pamięcią muzyczną, modułami GPS i Bluetooth, mikrofonem i głośnikiem, obsługą 110 dyscyplin sportowych, wodoodpornością do 5 ATM oraz czasem pracy do 8 dni na jednym ładowaniu. Cena wynosi poniżej 500 zł.











Design i korpus



Smartwatch Hama 9000 to propozycja dla fanów klasyki, z tradycyjną okrągłą kopertą i ciemnoszarą kolorystyką. Wymiary zegarka wynoszą: długość 5,3 cm, szerokość 4,7 cm, wysokość 1,4 cm, waga 53 g. Gumowa opaska ma szerokość 2,2 cm, maksymalną długość 22 cm i minimalną 14,7 cm. Koperta jest wykonana z włókna szklanego, a pierścień i przyciski z nierdzewnej stali. Wyświetlacz chroni szkło 2.5D Panda Glass.







Wyświetlacz



Model Hama 9000 posiada dotykowy, kolorowy ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala, rozdzielczości 466 x 466 pikseli, zagęszczeniu 353 ppi oraz maksymalnej jasności 800 nitów. Wyświetlacz gwarantuje ostry obraz i intuicyjną obsługę.



GPS i lokalizacja



Zegarek wyposażony jest w technologię podwójnej częstotliwości GPS, obsługuje systemy GPS, Glonass, Galileo i Beidou, zapewniając dokładne śledzenie trasy.



Muzyka



Smartwatch posiada wbudowaną pamięć na utwory muzyczne, pozwalającą na przechowywanie około 50 utworów w formacie MP3. Sterowanie muzyką możliwe jest na ekranie zegarka.



Wodoodporność



Sprzęt spełnia normy wodoodporności IP68 i 5 ATM, co oznacza odporność na wodę, wilgoć, kurz, pył i piasek. Można w nim pływać, żeglować, nurkować i uprawiać snorkeling.



Funkcje zdrowotne i fitnessowe



Smartwatch obsługuje 110 dyscyplin sportowych, takich jak bieganie, joga, tenis, jazda na rowerze czy trening siłowy. Posiada licznik kroków, przebytego dystansu, spalonych kalorii, pulsometr i pulsoksymetr. Monitoruje tętno, maksymalny pobór tlenu (VO2max), efekt treningu, zmienność tętna, czas regeneracji, cykl menstruacyjny, poziom stresu oraz jakość snu.



Komunikacja



Smartwatch Hama 9000 umożliwia odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych dzięki mikrofonowi, głośnikowi i modułowi Bluetooth 5.3. Wspiera asystentów głosowych Siri i Google Assistant oraz asystenta językowego AI. Powiadomienia z SMS, WhatsAppa, Instagrama, e-maili i innych aplikacji są wyświetlane na ekranie zegarka.



Wydajność i ładowanie



Smartwatch ładowany jest za pomocą magnetycznego klipsa z kablem USB-C. Ładowanie do pełna zajmuje poniżej dwóch i pół godziny. Przy standardowym użytkowaniu zegarek działa do ośmiu dni. Aplikacja Hama FIT Move pozwala na personalizację ustawień zegarka.





