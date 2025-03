Środa 5 marca 2025 Nowość od Apple w Media Expert! Poznaj nowoczesny smartfon iPhone 16e

Autor: Adam | 23:54 Apple wprowadziło na rynek nowy model smartfona – iPhone 16e. Jest to urządzenie, które ma na celu zastąpienie poprzednich modeli budżetowych, takich jak iPhone SE (2022) oraz iPhone 14, oferując nowoczesne rozwiązania w przystępnej cenie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej specyfikacji technicznej, designowi, wydajności oraz funkcjom tego modelu. Warto wspomnieć, że właśnie teraz dostępny jest już od 2999zł w Media Expert, szczegóły w artykule.







Specyfikacja techniczna



Wyświetlacz: 6.1 cala, 2532 x 1170 px, Super Retina XDR, OLED

6.1 cala, 2532 x 1170 px, Super Retina XDR, OLED Pamięć wbudowana: 128 GB

128 GB Procesor: Apple A18, sześciordzeniowy

Apple A18, sześciordzeniowy Aparat tylny: 48 Mpx

48 Mpx Aparat przedni: 12 Mpx

12 Mpx Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typu C

5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typu C System operacyjny: iOS 18



Design i wykonanie







iPhone 16e przeszedł znaczące zmiany w porównaniu z poprzednimi modelami. Urządzenie charakteryzuje się nowoczesnym, minimalistycznym designem, który wpisuje się w aktualne trendy rynkowe. Zrezygnowano z przycisku Home oraz Touch ID na rzecz Face ID, co pozwoliło na zwiększenie powierzchni wyświetlacza. Obudowa wykonana jest z aluminium pochodzącego z recyklingu, co wpisuje się w proekologiczną politykę Apple. Dostępne są dwa warianty kolorystyczne: czarny i biały.



Wyświetlacz



Model 16e wyposażony jest w 6.1-calowy wyświetlacz OLED Super Retina XDR o rozdzielczości 2532 x 1170 pikseli. Technologia OLED zapewnia lepszy kontrast oraz głębszą czerń w porównaniu z tradycyjnymi ekranami LCD. Mimo że częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz, co jest standardem w tej klasie urządzeń, ekran oferuje dobrą jakość obrazu.



Wydajność



Sercem iPhone'a 16e jest procesor Apple A18, który zapewnia wysoką wydajność oraz efektywność energetyczną. W połączeniu z 8 GB pamięci RAM, urządzenie radzi sobie z wymagającymi aplikacjami oraz grami. Wewnętrzna pamięć o pojemności 128 GB powinna zaspokoić potrzeby większości użytkowników. Warto jednak zauważyć, że brak możliwości rozszerzenia pamięci poprzez karty microSD może być ograniczeniem dla niektórych osób.



Aparat



iPhone 16e został wyposażony w tylny aparat o rozdzielczości 48 Mpx. Dzięki technologii Fusion, obiektyw łączy informacje z kilku pikseli, co pozwala na uzyskanie lepszej jakości zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. Przedni aparat o rozdzielczości 12 Mpx sprawdzi się podczas wideorozmów oraz selfie. Warto jednak zauważyć, że model ten nie posiada obiektywu ultraszerokokątnego, co może być istotne dla osób ceniących sobie różnorodność w fotografii mobilnej.



Bateria



Według producenta, iPhone 16e oferuje do 26 godzin odtwarzania wideo. W praktyce oznacza to, że urządzenie powinno wytrzymać cały dzień intensywnego użytkowania bez konieczności ładowania. Wsparcie dla szybkiego ładowania pozwala na szybkie uzupełnienie energii, co jest istotne dla osób często korzystających ze smartfona.



Łączność



Urządzenie obsługuje sieci 5G, co zapewnia szybki dostęp do internetu mobilnego. Dodatkowo, dostępne są moduły Wi-Fi, NFC oraz Bluetooth 5.3. Warto zwrócić uwagę na obecność portu USB typu C, co stanowi odejście od dotychczasowego standardu Lightning stosowanego w urządzeniach Apple.



Oprogramowanie



iPhone 16e działa na systemie iOS 18, który oferuje nowe funkcje oraz ulepszenia w porównaniu z poprzednimi wersjami. Użytkownicy mogą liczyć na regularne aktualizacje oraz wsparcie ze strony producenta.



Cena i dostępność







Pod adresem www.mediaexpert.pl/lista,iphone-16e znajduje się pełna lista modeli iPhone 16e, których cena zaczyna się od 2999 zł. Z kolei pełna oferta wszystkich nowych smartfonów Apple z rodziny iPhone 16 dostępna jest pod adresem www.mediaexpert.pl/lp,nowy-iphone.



Podsumowanie



iPhone 16e to propozycja dla osób poszukujących nowoczesnego smartfona z wydajnym procesorem oraz dobrym aparatem w przystępnej cenie. Mimo pewnych kompromisów, takich jak brak obiektywu ultraszerokokątnego czy technologii MagSafe, urządzenie oferuje wiele funkcji znanych z droższych modeli. Decyzja o wyborze tego modelu powinna być uzależniona od Twoich indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań.



- - - - -









Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem Media Expert







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.