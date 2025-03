Środa 5 marca 2025 Apple wprowadza do oferty dwa nowe MacBooki Air

Autor: Wedelek | źródło: Apple | 07:58 Oprócz Maców Studio Apple zaprezentowało dziś nowe MacBooki Air z procesorami M4 i ekranami o przekątnej 13,6” oraz 15,3”. W obu przypadkach wyświetlacz to IPS Liquid Retina w formacie 16:10, oferujący jasność do 500 nitów oraz 100% pokrycie palety kolorów DCI-P3. Wersja 13-calowa ma rozdzielczość 2560 x 1664 pikseli, a 15-calowa 2880 x 1864 pikseli. W zależności od potrzeb użytkownik może wybrać jeden z dwóch układów SoC. Oba mają po 10 rdzeni ARM (4P+6E) i 16‑rdzeniowy Neural Engine, a różnią się GPU – słabszy ma 8-rdzeni, a mocniejszy 10-rdzeni.



Model 13-calowy dostał ogniwo o pojemności 53,8Wh, a mocniejszy ma 66,5Wh akumulator. Apple twierdzi, że wystarczy to na maksymalnie 18h pracy. Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację, to w obu modelach jest ona identyczna i obejmuje moduły Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, Touch ID wbudowany w przycisk zasilania, kamerkę Full HD, oraz zestaw złączy: 2x Thunderbolt 4, MagSafe i 3.5 mm jack.



W obu przypadkach użytkownik może też wybierać pomiędzy 4 wersjami kolorystycznymi oraz 16/24/32GB RAMu i 256GB/512GB/1TB/2TB dyskiem SSD. Tradycyjnie za dodatkowy RAM i pojemniejszy nośnik zapłacimy jak za zboże.



Ważący 1,24kg MacBook Air 13 startuje w Polsce od 4999zł, a za wersję 15” (1,51kg) zapłacimy minimum 5999zł.









