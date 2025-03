Środa 5 marca 2025 Przegląd powerbanka ze zintegrowanym kablem Baseus Bipow 2

Autor: Adam | 23:19 Parę miesięcy temu na polski rynek trafił powerbank Baseus Bipow 2, dostępny w dwóch pojemnościach do wyboru – 10 000 mAh lub 20 000 mAh. Główną cechą urządzenia jest wbudowany kabel USB-C – tak wytrzymały, że pomimo 5000 prób wygięcia czy oderwania go od urządzenia przeprowadzonych przez producenta, nadal pozostaje nienaruszony i w pełni sprawny. W artykule przyjrzymy się bliżej modelowi Baseus Bipow 2 z białą obudową i pojemnością 10 000 mAh.



Baseus Bipow 2 (oznaczenie PPBD2-1W20) to nowa wersja modelu Bipow, który teraz oprócz wspomnianego wbudowanego kabla, ma także dwa porty USB – 1x USB-A, 1x USB-C. Można zatem jednocześnie ładować do 3 urządzeń. Maksymalna moc ładowania to 20 W (dla wszystkich portów – w razie podłączenia kilku sprzętów do powerbanka, jest ona rozdzielana pomiędzy nie). Każdy port może pracować w zakresach:



Obudowa powerbanka wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na zarysowania i odciski palców. Dostępny w kolorach białym i czarnym, prezentuje się elegancko i nowocześnie. Kompaktowe wymiary (144 x 73 x 19 mm) oraz niewielka waga (271 g dla wersji 10 000 mAh i 460 g dla wersji 20 000 mAh) sprawiają, że urządzenie jest łatwe do przenoszenia i mieści się w kieszeni czy torebce. Jest jednak dość grube – mniej więcej ma grubość dwóch typowych smartfonów. Na obudowie powerbanka znajduje się wyświetlacz LED, który informuje o aktualnym poziomie naładowania baterii w procentach. Dodatkowo pojawia się oznaczenie, czy wspierane jest szybkie ładowanie podczas pracy (wówczas wyświetlana jest żółta ikona). To praktyczne rozwiązanie pozwala na bieżąco monitorować stan naładowania urządzenia i planować jego ładowanie. Z boku obudowy znajduje się przycisk, którym możemy w razie potrzeby wyłączyć lub włączyć funkcję ładowania.







Wbudowany kabel jest stosunkowo nowym rozwiązaniem na naszym rynku – umożliwia szybkie i wygodne użytkowanie, bez konieczności podpinania dodatkowych akcesoriów, a także ułatwia trzymanie i przenoszenie, gdyż można wykorzystać go jako uchwyt na sprzęt. Kabel jest płaski, w miarę giętki, o łącznej długości 26 cm wraz z wtyczką USB-C. Nie jest chowany do obudowy, lecz w postaci pętelki – końcówkę portu wpinamy w specjalną szczelinę w obudowie. Jest to całkiem intuicyjne rozwiązanie. Szkoda jednak, że nie udało się w jakiś sprytny sposób całkowicie ukryć kabla w obudowie.









Firma Baseus gwarantuje niezawodność i wytrzymałość kabla, któremu nie straszne jest dno torby czy plecaka. Dodatkowo, zgodnie z zapewnieniami producenta, nawet w przypadku całkowitego odcięcia kabla ładującego, powerbank będzie nadal sprawny przy wykorzystaniu pozostałych portów USB i przewodów. W zestawie producent dostarcza jedynie instrukcję obsługi – brak jakichkolwiek dodatkowych kabli USB, oprócz oczywiście tego wbudowanego w powerbank.



Baseus Bipow 2 wyposażony jest także w chip czuwający nad procesem ładowania – zabezpiecza on powerbank oraz podłączone do niego urządzenia przed przegrzaniem czy przepięciami, a także dopasowuje moc ładowania do potrzeb danego sprzętu.



Powerbank Baseus Bipow 2 to solidne i funkcjonalne urządzenie, które dzięki zintegrowanemu kablowi USB-C oraz wsparciu dla technologii szybkiego ładowania stanowi ciekawe rozwiązanie dla osób poszukujących dodatkowego źródła energii. Model Baseus Bipow 2 o pojemności 10 000 mAh można nabyć już w cenie od 59 zł.





