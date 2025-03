Środa 12 marca 2025 Szukasz nowego laptopa? Sprawdź LENOVO IdeaPad Slim 3. Teraz w świetnej promocji!

Autor: Adam | 22:28 Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8 to propozycja dla użytkowników poszukujących równowagi między wydajnością a mobilnością. Wyposażony w procesor Intel Core i5-12450H, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB, oferuje solidne parametry techniczne. 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli zapewnia wyraźny obraz, co czyni go odpowiednim zarówno do pracy, jak i rozrywki. W Media Expert znajdziesz go w świetnej promocji. Sprawdź!









Aktualna promocja



Obecnie laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8 dostępny jest w sklepie Media Expert w cenie 1999 zł z kodem rabatowym KT0703-270325. Promocja obowiązuje do 27 marca 2025 roku. Więcej informacji oraz możliwość zakupu można znaleźć pod adresem:

Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8 w Media Expert.



To nie jedyny sprzęt w super cenie, zajrzyj na dedykowaną stronę Media Expert!









Specyfikacja techniczna



Procesor: Intel Core i5-12450H

Intel Core i5-12450H Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Dysk SSD: 512 GB

512 GB Ekran: 16 cali, rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli, matryca IPS

16 cali, rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli, matryca IPS System operacyjny: Windows 11 Home



Procesor Intel Core i5-12450H to jednostka 12. generacji, oferująca osiem rdzeni i dwanaście wątków, co przekłada się na płynne działanie aplikacji biurowych oraz multimedialnych. 8 GB pamięci RAM pozwala na sprawne zarządzanie wielozadaniowością, jednak dla bardziej wymagających użytkowników może okazać się niewystarczające. Dysk SSD o pojemności 512 GB zapewnia szybki dostęp do danych oraz krótkie czasy uruchamiania systemu i aplikacji.



Jakość wykonania i design







Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8 charakteryzuje się smukłą konstrukcją, co ułatwia jego przenoszenie. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego i jest na naprawdę dobrym poziomie..

Posiada kilka portów, co pozwala na podłączenie różnych akcesoriów i urządzeń zewnętrznych. Wśród dostępnych opcji znajdują się:



2 x USB-A 3.2 Gen 1

1 x USB-C (obsługa zasilania i DisplayPort)

HDMI 2.1

Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (combo)

Gniazdo zasilania



Obecność portu USB-C z obsługą DisplayPort pozwala na łatwe podłączenie zewnętrznego monitora. Standard HDMI 2.1 umożliwia przesyłanie obrazu w wysokiej jakości, co może być przydatne dla użytkowników korzystających z dodatkowych ekranów. Brak dedykowanego portu Ethernet oznacza, że użytkownicy preferujący przewodowe połączenie sieciowe będą musieli skorzystać z adaptera USB.



Wydajność i użytkowanie



Intel Core i5-12450H zapewnia wystarczającą moc obliczeniową do codziennych zadań, takich jak przeglądanie internetu, praca biurowa, oglądanie filmów czy edycja zdjęć. 8 GB RAM umożliwia komfortową wielozadaniowość, choć w przypadku bardziej wymagających aplikacji, takich jak oprogramowanie do edycji wideo czy nowoczesne gry, warto rozważyć rozbudowę pamięci operacyjnej. Dysk SSD 512 GB oferuje szybkie transfery danych i krótkie czasy ładowania systemu oraz aplikacji.



Laptop nie jest przeznaczony dla graczy, ale zintegrowana grafika Intel UHD Graphics pozwala na uruchomienie mniej wymagających gier. W przypadku bardziej zaawansowanych tytułów konieczne będzie obniżenie ustawień graficznych.



Bateria i czas pracy



Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8 wyposażony jest w baterię o pojemności 45 Wh. Przy typowym użytkowaniu, obejmującym przeglądanie stron internetowych, pracę w pakiecie biurowym i oglądanie filmów, laptop może działać przez około 5-7 godzin na jednym ładowaniu. W trybie intensywnego obciążenia, na przykład przy korzystaniu z aplikacji wymagających większej mocy obliczeniowej, czas ten ulega skróceniu. Szybkie ładowanie umożliwia uzupełnienie energii w stosunkowo krótkim czasie.



System operacyjny i dodatkowe funkcje



Laptop działa pod kontrolą systemu Windows 11 Home, który oferuje nowoczesny interfejs oraz integrację z usługami Microsoftu. System zapewnia dostęp do funkcji takich jak wielozadaniowość, widżety oraz wsparcie dla aplikacji Android. Dodatkowo, Lenovo oferuje własne oprogramowanie do zarządzania systemem i optymalizacji wydajności.





Podsumowanie



Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8 to laptop o przyzwoitej wydajności, przeznaczony do codziennych zastosowań. Jego atuty to 16-calowy ekran IPS, szybki dysk SSD oraz kompaktowa konstrukcja.. W kontekście obecnej promocji na Media Expert, cena 1999 zł jest naprawdę atrakcyjna dla osób poszukujących uniwersalnego laptopa do pracy i rozrywki.



- - - - -









Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.