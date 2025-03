Środa 12 marca 2025 Świetna promocja w Media Expert! Otrzymaj zegarek Pixel Watch 3 w prezencie przy zakupie Google Pixel 9 Pro XL

Autor: Adam | 07:01 Co jest świetnym uzupełnieniem nowego smartfona? Z pewnością smartwatch, który możesz otrzymać w prezencie, korzystając z promocji w Media Expert. Do 16.03.2025 dodaj do koszyka jeden z modeli Google Pixel 9 Pro XL i zaznacz zegarek Google Pixel Watch 3. Zostanie on automatycznie dołączony do zamówienia jako gratis. W tym artykule przyjrzymy się bliżej specyfikacji technicznej oraz funkcjom, jakie oferuje ten nowoczesny smartfon.











Specyfikacja techniczna



Wyświetlacz: 6,8 cala, OLED, 120 Hz

6,8 cala, OLED, 120 Hz Procesor: Google Tensor G4

Google Tensor G4 Pamięć RAM: 16 GB

16 GB Pamięć wewnętrzna: 128 GB

128 GB Aparaty: Tylny: 50 MP (główny), 48 MP (ultraszerokokątny), 48 MP (teleobiektyw 5x) Przedni: 42 MP

Bateria: 5000 mAh

5000 mAh System operacyjny: Android 14



Wyświetlacz i design



Google Pixel 9 Pro XL wyposażony jest w 6,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Ekran charakteryzuje się wysoką jasnością, co umożliwia komfortowe korzystanie z urządzenia nawet w silnym świetle słonecznym. Design smartfona jest nowoczesny, z minimalistycznym podejściem do ramki i centralnie umieszczonym aparatem przednim.







Wydajność



Urządzenie napędzane jest przez procesor Google Tensor G4, wspierany przez 16 GB pamięci RAM. Taka konfiguracja zapewnia płynne działanie systemu oraz aplikacji, a także umożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Pamięć wewnętrzna o pojemności 128 GB pozwala na przechowywanie dużej ilości danych, choć brak możliwości rozszerzenia jej za pomocą karty microSD może być ograniczeniem dla niektórych użytkowników.



Aparaty



Pixel 9 Pro XL oferuje zaawansowany system fotograficzny. Główny aparat 50 MP zapewnia dobrej jakości zdjęcia w różnych warunkach oświetleniowych. Obiektyw ultraszerokokątny 48 MP pozwala na uchwycenie szerszej perspektywy, a teleobiektyw 5x 48 MP umożliwia zbliżenia bez utraty jakości. Przedni aparat 42 MP zapewnia wyraźne selfie i wysokiej jakości połączenia wideo.



Bateria



Bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu. Urządzenie obsługuje szybkie ładowanie, co pozwala na efektywne uzupełnienie energii w razie potrzeby.



System operacyjny i aktualizacje



Smartfon działa na systemie Android 14 i objęty jest siedmioletnim wsparciem aktualizacji oprogramowania, co zapewnia długotrwałe wsparcie i dostęp do najnowszych funkcji.



Łączność



Pixel 9 Pro XL obsługuje sieci 5G, co zapewnia szybki dostęp do internetu mobilnego. Ponadto urządzenie wyposażone jest w moduły Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 oraz NFC, co umożliwia płatności zbliżeniowe i szybkie parowanie z innymi urządzeniami.



Aktualna promocja







Do 16 marca 2025 roku w sklepie Media Expert trwa promocja, w której przy zakupie smartfona Google Pixel 9 Pro XL 5G 16/128GB 6.8" 120Hz, klient otrzymuje w prezencie smartwatch Google Pixel Watch 3. Szczegóły promocji dostępne są na stronie: Promocja Media Expert: Pixel Watch 3 w prezencie.



Podsumowanie



GOOGLE Pixel 9 Pro XL 5G to smartfon oferujący nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak wyświetlacz OLED o wysokiej częstotliwości odświeżania, zaawansowany system aparatów oraz długotrwałe wsparcie aktualizacji. Aktualna promocja w Media Expert, w której do smartfona dodawany jest smartwatch Pixel Watch 3, stanowi dodatkowy atut dla potencjalnych nabywców. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie: GOOGLE Pixel 9 Pro XL 5G w Media Expert.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert







