AMD zapowiada dwa nowe Ryzeny z pamięcią 3D V-Cache

Autor: Wedelek | 07:27 12 marca do oferty AMD dołączą dwa nowe procesory z rodziny Ryzen 9xxx wyposażone w pamięć 3D V-Cache i rdzenie x86 Zen 5. Będą to modele Ryzen 9 9950X3D i Ryzen 9 9900X3D, wycenione odpowiednio na 699 USD i 599 USD. Pierwszy z wymienionych CPU otrzyma 16 rdzeni (32 wątki), 144MB pamięci Cache i zegar 5,7GHz (w Turbo). Z kolei 9900X3D dostanie 12 rdzeni (24 wątki) pracujące z zegarem do 5,5GHz i 140MB pamięci podręcznej.



Dzień przed oficjalnym debiutem opisywanych układów (11 marca) AMD zniesie embargo na publikację testów i recenzji. Oznacza to, że już jutro poznamy wydajność tych procesorów.









