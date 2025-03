Poniedziałek 10 marca 2025 Nieoficjalna specyfikacja RTXów 5060Ti i 5050

Autor: Wedelek | źródło: X | 07:39 Użytkownik Kopite7kimi opublikował na Xie post prezentujący specyfikację techniczną dwóch nowych GeForce’ów z rodziny RTX 5xxx bazujących na mikro architekturze Blackwell. Jeśli wierzyć jego źródłom, to model RTX 5060Ti dostanie GPU GB206-300-A1 z 4608 rdzeniami CUDA. Karta będzie występować w dwóch wariantach: z 8GB lub 16GB pamięci RAM typu GDDR7 28Gb/s o przepustowości 448GB/s. Model ten ma mieć TDP na poziomie 180W, a szyna pamięci ma mieć 128-bit.



Drugim z przygotowywanych modeli będzie RTX5050, który dostanie GPU GB207-300-A1 z 2560 rdzeniami CUDA i 8GB pamięci RAM typu GDDR6 (szyna 128bit). W tym wypadku TDP ma wynosić 130W. Premiera podobno na przełomie kwietnia i maja.









