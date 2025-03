Poniedziałek 10 marca 2025 Sony zaimplementuje FSR 4 w konsolach PS5 Pro

Autor: Wedelek | źródło: Eurogamer | 07:51 W wywiadzie dla Eurogamera Mark Cerny z Sony ujawnił, że w 2026 roku pojawi się nowa wersja Spectral Super Resolution (PSSR), która wykorzysta technologię upscalingu z wykorzystaniem AI od AMD, czyli FSR 4. Trafi ona jedynie do konsoli PlayStation 5 Pro, która dysponuje ulepszonym układem GPU wyposażonym w 300 8-bitowych jednostek TOPS. Japończycy zapowiedzieli przy tym, że będą przekonywać swoich partnerów do integracji nowej technologii w nowych grach. Dla AMD jest to świetna nowina, bo dzięki temu szybciej dogonią Nvidię i jej DLSS.



Na razie FSR4 jest dostępne tylko na nowych Radeonach RX 9xxx. Technologia ta korzysta z sieci ML i w przeciwieństwie do FSR do wersji 3 włącznie wymaga fizycznej obecności jednostek RT nowej generacji. Przez to nie da się jej łatwo uruchomić na starszych kartach. W tym również na GPU zainstalowanych w konsolach PS5 i Xbox Series.





