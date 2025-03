Poniedziałek 10 marca 2025 OpenAI podpisało umowę z CoreWave. W tle "konflikt" z MS

Autor: Wedelek | źródło: Tech Crunch | 07:54 OpenAI ogłosiła podpisanie umowy wartej 11,9 miliarda dolarów z firmą CoreWeave zajmująca się dostarczaniem usług w chmurze. Na jej mocy kierowana przez Altmana firma otrzyma dostęp do centrów baz danych CoreWeave oraz pakiet akcji wart 350 milionów dolarów. Dla OpenAI umowa ta jest niezwykle ważna nie tylko dlatego, że zwiększa możliwości obliczeniowe jej usług. Dzięki podpisanemu porozumieniu udało się też dać swoistego kuksańca Microsoftowi, który jest największym klientem CoreWeave, odpowiadając za aż 62% jej przychodów (dane z 2024 roku).



Samo CoreWeave w przeciągu jednego roku zwiększyło swoje przychody aż 8-krotnie, z 228,9 milionów dolarów w 2023 roku do 1,9 miliarda obecnie, a firma dysponuje na dzień dzisiejszy 32 centrami baz danych. Rozpisana na 5 lat umowa z OpenAI na pewno jeszcze przyspieszy jej wzrost.





W tym miejscu warto wspomnieć o relacjach, jakie łączą Microsoft i OpenAI. W chwili pisania tego artykułu trudno oprzeć się wrażeniu, że oba podmioty coraz więcej dzieli niż łączy. Jest to o tyle dziwne, że kierowana przez Nadelę firma stosunkowo niedawno zainwestowała w Open AI $10 miliardów. W ramach zawartej umowy Microsoft miał przez pewien czas pobierać lwią część zysku by na końcu uzyskać 49% udziałów w firmie Sama Altmana.



Aktualnie obie firmy ze sobą konkurują, a Microsoft ogłosił niedawno, że planuje wdrożenie swojego własnego modelu MML, który konkurowałby z rozwiązaniami OpenAI.





