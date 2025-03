Poniedziałek 10 marca 2025 TSMC umacnia swoją pozycję – ma już 67% udziałów w rynku

Autor: Wedelek | źródło: TrendForce | 07:58 Firma badawcza TrendForce opublikowała najnowsze wyniki dotyczące rynku producentów półprzewodników. Wynika z nich, że w ostatnich miesiącach TSMC umocnił swoją pozycję i aktualnie dzierży około 67% rynku (dane z czwartego kwartału 2024). W parze ze wzrostem udziałów idzie też wyższy przychód, który w badanym okresie wyniósł 26,85 mld dolarów – wzrost o 14,1% ppc względem poprzedniego kwartału. Na wzroście TSMC najbardziej ucierpiał Samsung, którego udział w rynku spadł z 9,1% do 8,1%, a przychody zmniejszyły się z 3,3mld do 3,26 mld.



Spadki są związane między innymi z problemami z uzyskiem w nowej litografii GAA 2 nm, która wynosi około 30% i wciąż nie jest gotowa do masowej produkcji. W związku z tym kluczowi klienci częściej wybierają TSMC. Wśród nich jest są Nvidia, AMD, Apple czy Qualcomm, który ogłosił, że do produkcji Snapdragona 8 Elite Gen 2 zostanie użyty proces N3P.



Podium zamyka chiński SMIC, którego udziały w rynku również niedawno spadły do 5,5%. W przypadku tej firmy problemem jest jednak nie tyle problem z technologią, co ograniczony dostęp do zaawansowanych maszyn EUV.









