Podkręcony Radeon RX 9070 XT wyprzedził nieznacznie dużo droższego RTXa 5080

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 07:17 YouTuber Alva Jonathan oraz znany w środowisku entuzjastów OC Der8auer wzięli na warsztat Radeona RX 9070 XT, a konkretnie dopasione modele PowerColor Red Devil i Steel Legend firmy ASRock. Obie karty już na etapie produkcji zostały poddane licznym optymalizacjom. Mają na przykład wzmocnioną sekcją zasilania i ulepszone chłodzenie. Przez to ich cena detaliczna jest wyższa o około 200 i 90 dolarów od referencyjnego Radeona. Wracając jednak do sedna, obaj Panowie postanowili sprawdzić, czy da się wycisnąć coś jeszcze z obu egzemplarzy bez konieczności wprowadzania modyfikacji sprzętowych (jak np. chłodzenie ciekłym azotem).



Okazało się, że jak najbardziej jest to możliwe, a podkręcone przez nich karty pobiły w niektórych tytułach znacznie droższego RTXa 5080.Przykładow w Cyberpunk 2077 przy ustawieniach 4K Ultra nowy Radeon wygenerował średnio 66FPSów, podczas gdy jego konkurent od Nvidii uzyskał ich 65.



Równie ciekawy co wynik jest sposób w jaki go osiągnięto. Tradycyjne OC okazało się być ślepą uliczką i nie przyniosło żadnych miarodajnych efektów. Dlatego też Panowie skupili się na optymalizacji krzywej napięcia i częstotliwości. Konkretnie wykonali dwie czynności – undervolting (przesunięcie napięcia o -170mV) oraz podniesienie budżetu energetycznego do poziomu 110% nominalnego. Po tych czynnościach udało się podnieść zegary GPU z 2,9GHz na 3,36GHz, co przełożyło się na dodatkowe 10% mocy.





