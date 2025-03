Środa 12 marca 2025 Creative MUVO Free, nowy przenośny głośnik Bluetooth

Autor: Adam | źródło: Creative | 06:06 MUVO Free to kompaktowy głośnik Bluetooth od Creative, zaprojektowany z myślą o osobach ceniących mobilność i wygodę. Waży 84 g i zapewnia solidne brzmienie mimo niewielkich rozmiarów. Wyposażony w Bluetooth 5.4, zapewnia stabilne połączenie i oszczędność energii. Obsługuje profile A2DP, AVRCP, HSP i HFP, a kodek SBC gwarantuje dobrą jakość dźwięku. Moc wyjściowa 3 W RMS (6 W szczytowo) oraz 33-mm przetwornik zapewniają czysty i dynamiczny dźwięk. Pasmo przenoszenia plasuje się w zakresie 180 Hz – 17 kHz.



Głośnik umożliwia połączenie dwóch urządzeń w trybie Wireless Stereo Link. Wbudowany akumulator 450 mAh zapewnia do 9 godzin odtwarzania przy 50% głośności, a pełne ładowanie trwa 2,5 godziny.



MUVO Free ma certyfikat IPX5, co oznacza odporność na zachlapania i pył. Dzięki klipsowi, magnesowi i smyczy można go łatwo przymocować w różnych miejscach.



Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik może pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego, a redukcja szumów poprawia jakość rozmów.







To propozycja dla osób aktywnych, które szukają lekkiego, wytrzymałego głośnika z funkcją bezprzewodowego stereo i długim czasem pracy na baterii.



Creative MUVO Free kosztuje 99zł, poniżej dane techniczne:



Wymiary produktu (dł. x wys. x gł.): 50mm x 72mm x 30.5mm

Waga: 84g

Długość kabla: Kabel USB-A do USB-C 0,3 m

Długość załączonej smyczy: 13cm

Interfejs ładowania: 5V, 1A (typ C)

Moc wyjściowa: 3W RMS (6W szczytowo)

Sterownik: 33mm

Poziom ciśnienia dźwięku: >85dB

Pasmo przenoszenia: 180Hz - 17,000Hz

Stosunek sygnału do szumu (SNR):: >80dB

Zakres działania: Do 15m

Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.4

Częstotliwość pracy Bluetooth: 2402 - 2480MHz

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP/HFP

Kodek Audio: SBC

Maksymalna moc wyjściowa RF: 2 dBm

Bateria: 1 x Bateria litowo-polimerowa, 3,7 V, 450 mAh

Czas odtwarzania: Do 9 godzin przy 50% głośności

Czas ładowania: 2.5 godziny

Stopień ochrony IP: IPX5





