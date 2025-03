Środa 12 marca 2025 Nowe zestawy pamięci DDR5 od G.Skill dla platform AMD

Autor: Adam | źródło: G.Skill | 06:16 G.Skill ogłasza wprowadzenie trzech nowych specyfikacji pamięci DDR5 z profilami AMD EXPO OC dla platform AMD. Nowe zestawy obejmują:

DDR5-8000 CL36-48-48 48GB (24GBx2) – wysoką częstotliwość i niskie opóźnienia,

DDR5-6000 CL28-36-36 192GB (48GBx4) – dużą pojemność przy niskim opóźnieniu,

DDR5-6000 CL26-39-39 48GB (24GBx2) – zoptymalizowaną wydajność pod kątem opóźnień.

Pamięci te przeznaczone są dla entuzjastów PC, graczy, twórców treści i zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją, oferując różne warianty prędkości, opóźnień i pojemności na platformach AMD AM5.













DDR5-8000 CL36 24GBx2

Zestaw DDR5-8000 CL36-48-48 24GBx2 został zaprojektowany z myślą o wysokich częstotliwościach przy niskim opóźnieniu CL36. Dzięki temu może zapewniać szybką reakcję systemu i płynne działanie podczas pracy wielozadaniowej. Pamięć przetestowano pod kątem stabilności na płycie głównej ASUS ROG Crosshair X870E Hero z procesorem AMD Ryzen 9 9900X.







DDR5-6000 CL28 192GB (48GBx4)

Zestaw DDR5-6000 CL28-36-36 192GB (48GBx4) jest przeznaczony dla użytkowników wymagających dużej pojemności pamięci, np. do pracy z AI lub tworzenia treści. Składa się z czterech modułów po 48GB, co łącznie daje 192GB pamięci. Testy przeprowadzono na płycie MSI MPG X870E CARBON WIFI z procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D.



DDR5-6000 CL26 24GBx2

Nowy zestaw DDR5-6000 CL26-39-39 48GB (24GBx2) to opcja dla osób poszukujących niskiego opóźnienia. Jest to kolejna wersja wcześniej wprowadzonej pamięci DDR5-6000 CL26. Testy stabilności wykonano na płytach ASUS ROG Crosshair X870E Hero i MSI MPG X870E CARBON WIFI z procesorami AMD Ryzen 7 9800X3D i Ryzen 9 9900X.



Obsługa profili OC i dostępność

Nowe pamięci obsługują technologię AMD EXPO, umożliwiającą łatwe podkręcanie poprzez BIOS płyty głównej na kompatybilnych platformach. Będą dostępne w seriach Trident Z5 Royal Neo, Trident Z5 Neo RGB i Ripjaws M5 Neo RGB. Wprowadzenie na rynek planowane jest na kwiecień 2025 roku.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.